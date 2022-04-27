Yargıtay FETÖ sanığı Metin İyidil'e verilen cezayı ikinci kez bozdu

Daire, 1 Temmuz 2020'deki bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklar Metin İyidil, Hamza Koçyiğit ve Abdullah Barutcu hakkındaki Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2 Şubat 2021'de verdiği kararın temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemece, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski Korgeneral Abdullah Barutcu'ya 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi kararı, Daire tarafından onandı.

Daire, sanıklar İyidil ve Koçyiğit hakkında aynı suç ve süreden verilen hapis cezalarını ise bozdu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilen kararda, sanıkların görev ve mesleki tecrübeleri dikkate alındığında darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri içinde garantör sıfatıyla kendilerinden bekleneni gerçekleştirmemelerinin dikkate alındığı kaydedildi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işleyenler için ilgili kanunda 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü aktarılan kararda, Metin İyidil yönünden üst sınıra yakın, Hamza Koçyiğit yönünden ise alt sınırdan makul şekilde uzaklaşmak suretiyle ceza miktarının belirlenmesi gerektiği, sanıklara verilen cezanın eksik ceza tayini olduğu ifade edildi.

Daire ayrıca, İyidil ve Koçyiğit'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bu sanıklar yeniden yargılanacak.

- Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dava açtığı 6 sanıktan İyidil ve Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Nisan 2018'de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Sanıklardan Barutcu ile dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatine hükmedilmişti.

İstinafa başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırmış, beraat ve tahliyesine karar vermişti. Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri de hukuka uygun bulmuştu.

Bu kararın ardından tahliye edilen İyidil, itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozmuştu. Daire, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yapmıştı. Kararda, İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu ancak eksik incelemeler tamamlandıktan sonra "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.

Daire, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Koçyiğit ile beraatine hükmedilen Barutcu hakkındaki kararları da bozarken, diğer 3 sanık yönünden kararları onamıştı.

Bu karar üzerine İyidil, Koçyiğit ve Barutcu, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmış ve 3 sanık da aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.