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Üniversitedeki 'kaset skandalı' davasında eski personel başkanı açığa alındı

Akdeniz Üniversitesi yönetimi, 2014 yılında eski rektör İsrafil Kurtcephe'nin kadro karşılığı cinsel ilişkiyle suçlandığı davanın sanıklarından eski personel daire başkanı H.G. hakkındaki yeni suçlamalar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda ilahiyat fakültesinde görev yapan H.G. açığa alındı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 27 Nisan 2022 16:57
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Üniversitedeki 'kaset skandalı' davasında eski personel başkanı açığa alındı

FETÖ'nün, Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) yapılanmak için dönemin rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin 2014 yılında genç bir kadınla görüşmesini kayda aldığı, 280 kişilik profesör ve doçent kadrosuna kendi adamlarını yerleştirdiği iddia edildi. 2015 yılında görüntülerin internet ortamına düşmesiyle ortaya çıkan olay sonrasında Yüksek Öğretim Kurumu'nca (YÖK) disiplin soruşturması başlatıldı.

4 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

15 Aralık 2015 sabahı düzenlenen operasyonda, görüntülerde yer alan ve memur kadrosuna atanan kadın S.A. ile buluşmaya lojmanında aracılık yapan AÜ Döner Sermaye İşletmesi kadın müdürü H.D., AÜ Personel Daire Başkanı H.G. ve Ziraat Fakültesi Budama Bölümü'nde görevli S.D., görevleri başında gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından 'örgüt kurmak, örgüte üye olmak, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri izinsiz alıp yaymak' suçlamasıyla adliyeye çıkarıldı. 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme sürerken, YÖK'ün başlattığı soruşturma kapsamında eski rektör ile birlikte 4 sanık memuriyet görevlerinden ihraç edildi. YÖK Disiplin Kurulu'nun kararı, Danıştay'da onandıktan sonra ceza soruşturması için Antalya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

MEMURİYETE GERİ DÖNDÜ

Bu süreçte H.G., memuriyetten atılma işlemine karşı Antalya İdare Mahkemesi'ne açtığı davayı kaybetti. Ancak istinaf mahkemesi ve Danıştay'a yapılan itirazlarla memuriyete geri döndü, gerekçe olarak yargılamanın devam etmesi gösterildi. Memuriyete geri döndükten sonra bir süre konservatuarda görev alan H.G., son olarak ilahiyat fakültesi bünyesinde göreve başladı.

Antalya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava sürerken, aynı olayla ilgili eski rektör hakkında Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan rüşvet davasıyla bu dosya birleştirildi. Birleştirilen dosya kapsamındaki dava, 2021 yılı itibarıyla Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki mart ayında görülen 4'üncü duruşmada savcı sanıklarla ilgili mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, H.G.'in diğer sanıklar S.A. ile İsrafil Kurtcephe arasında kadro karşılığı ilişki pazarlığının görüşme ve buluşmalarının gizli kayıtlarının çekilmesi ve görüntülerin yayılmasını sağladığı ve tüm dosya içeriğinden sanığın özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan sorumlu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

ESKİ REKTÖR DE İFADE VERDİ

Eski rektör Kurtcephe duruşmadaki ifadesinde, H.G.'nin 2014 yılının Aralık ayında gizli görüntü ve ses kayıtlarıyla yanına geldiğini, elinde bu görüntülerin olduğunu söylediğini aktardı. Kurtcephe ifadesinde, H.G.'nin Marmaris'te kayınpederinin köydeki evinde bu görüntüleri sakladığını söylediğini, 'Beni ödüllendirmeyecek misiniz' dediğini belirtti. Sanıklardan S.D. ise ifadesinde H.G.'nin, sanıklardan H.D.'ye 'Hocayı kayda alalım. Genel sekreter olursam hocanın kadınlara zaafının önüne geçer, durdururum. Onu parmağımda oynatırım' dediğini anlattı.

KAMERALARI ÜCRETSİZ ALMIŞ

'Bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurulan M.B. ise ifadesinde, H.G.'yi turizm fakültesinde çalıştığı dönemden itibaren tanıdığını, üniversiteye bilişim üzerine malzeme alınacağı zaman sürekli görüştüklerini anlattı. H.G.'in kendisine ses ve görüntü kaydetme konusunda cihazlar hakkında birçok kez soru sorduğunu ve izah ettiğini anlatan M.B., H.G.'ye 5-6 adet webcam tarzı kamera verdiğini, 1 tanesinin kendi kendine kayıt yapma özelliği bulunduğunu kaydetti. M.B., H.G.'ye kameraları teslim ettiğinde, 'H. hanım evindeki bakıcısını takip etmek istiyor' dediğini söyledi. M.B., H.G.'ye teslim ettiği bu kameralar için herhangi bir fatura kesmediğini, ücret almadığını, çünkü bunları vermesindeki sebebin üniversite ile sürekli iş yapması olduğunu aktardı.

FETÖ'DEN ATILAN VALİ YARDIMCISINA BİLGİ VERMİŞ

Duruşmada, FETÖ darbe girişimi soruşturması kapsamında ihraç edilen eski Antalya vali yardımcısı Mestan Yayman'ın da tanık olarak ifadesi alındı. Gizli görüşmenin kayda alınmasını organize etmekle suçlanan eski personel daire başkanı H.G.'in, olayla ilgili 2015 yılı Ocak ayında kendisiyle görüştüğünü aktaran Yayman, "İsrafil Kurtcephe'nin bu şekildeki görüntülerini çektiklerini, birçok üst makama bu görüntüleri gönderdiklerini, bu olayda eski dekan M.T. ve o dönem rektör adayı İ.D. ile birlikte hareket ettiklerini söyledi" dedi.

GERİ DÖNDÜ AMA AÇIĞA ALINDI

KAPAT [X]

12 yıla kadar hapisleri istenen İsrafil Kurtcephe ve S.A. ile 20 yıla kadar hapisleri istenen H.G., H.D. ve S.D.'nin yargılanmasına haziran ayında devam edilecek. M.B.'nin duruşmadaki ifadesinin üniversiteye gönderilmesinin ardından H.G. hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma sonunda H.G., 22 Nisan'da ilahiyat fakültesindeki memuriyet görevinden açığa alındı.

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