Türkiye, patent başvurularında dünyada 4'üncü sırada

Bakan Koca: Talih bana operasyon adamı olma rolünü biçti
Bakan Koca: Talih bana operasyon adamı olma rolünü biçti
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan, 'Maskeleri çıkarın' dedi, bir üye maske kararından vazgeçmedi
Erdoğan, 'Maskeleri çıkarın' dedi, bir üye maske kararından vazgeçmedi
Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor
Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor
En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi
En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi
'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
DEVA Partisi'nden seçim kararı
DEVA Partisi'nden seçim kararı
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
'Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek'
'Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek'
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Altının gram fiyatı 906 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 906 lira seviyesinden işlem görüyor
Kapalı alanlarda maske kullanmanın detayları belli oldu
Kapalı alanlarda maske kullanmanın detayları belli oldu
Son tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Son tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı
5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
12 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
12 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Don nedeniyle meyve fiyatları 'ikiye katladı'
Don nedeniyle meyve fiyatları 'ikiye katladı'
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Bakanlık Personel Genel Müdürü kalp krizi geçirdi
Bakanlık Personel Genel Müdürü kalp krizi geçirdi
İkinci el otoda bayram hareketliliği, satışlar arttı
İkinci el otoda bayram hareketliliği, satışlar arttı
Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü öldü
Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü öldü
TÜGVA'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
TÜGVA'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 511 vaka, 14 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 511 vaka, 14 vefat
Kreşte tepki çeken görüntü! İdari soruşturma başlatıldı
Kreşte tepki çeken görüntü! İdari soruşturma başlatıldı
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama
Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi
Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi
Bakan Özer: Yarından itibaren maske zorunluğunu kaldırıyoruz
Bakan Özer: Yarından itibaren maske zorunluğunu kaldırıyoruz
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye, patent başvurularında dünyada 4'üncü sırada

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Türkiye'nin patent başvurularında dünyada 4'üncü sırada olduğunu söyledi. Mandal, marka ve patent noktasında en hızlı yükselen ülkelerden olduklarını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 17:10
Yazdır
Türkiye, patent başvurularında dünyada 4'üncü sırada

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, fikri mülkiyet konusunda çalışmaların son yıllarda artış gösterdiğine işaret ederek, özellikle son 10 yıl göz önüne alındığında en fazla enerji alanında yükseliş yaşandığını ifade etti.

Mandal, "Düşük karbon enerjili patentlerdeki artışı görebiliyoruz. Sera gazı yayılımının azaltılmasına yönelik olarak yenilenebilir enerji ve enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesi noktasında yüzde 72'lik artış var" dedi.

Türkiye'nin patent başvurularında dünyada 4'üncü sırada olduğunu vurgulayan Mandal, marka ve patent noktasında en hızlı yükselen ülkelerden olduklarını ifade etti.

Başvuruların bilgi işlem teknolojileri alanında da yoğunlaştığını aktaran Mandal, Türkiye'nin kadın araştırmacılar sayısında da 4'üncü basamakta bulunduğunu, bu sıralamanın iyi olduğunu söyledi.

Mandal, "Bunların hepsi TÜBİTAK'ın kendi süreçlerine önemli bir girdi oluşturuyor. TÜBİTAK'ın misyonu potansiyel oluşturmaktan daha çok, hem toplumsal anlamda hem de ulusal güvenlik anlamında etki oluşturan araştırmaları desteklemek. Birlikte geliştirme yaklaşımına uygun insan kaynağının desteklenmesi ve bu kapsamdaki bilginin üretilmesine odaklanıyoruz. Bunun için de bireysel projelerle kapasite oluşturmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Bilgin: Gençler için yeni istihdam programı başlattık
Bakan Bilgin: Gençler için yeni istihdam programı başlattık
Doların yükselişi sürüyor: 14,83 TL oldu
Doların yükselişi sürüyor: 14,83 TL oldu
En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi
En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi
Rekabet Kurulu 4 teşebbüse idari para cezası verdi
Rekabet Kurulu 4 teşebbüse idari para cezası verdi
Türk-İş'e nisanda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını açıkladı
Türk-İş'e nisanda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını açıkladı
Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı
Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı

Bu Habere Tepkiniz

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Yükseköğretim kurumlarındaki personelin keyfi olarak yer değişikliklerinin engellenmesi için rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!
Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.01.2002 tarih ve 41870492 sayıl görüş yazılarında; "15-19 Kasım 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma programına katılmadıkları belirtilen öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda" açıklamada bulunmuştur.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.
Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.' dedi.
Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH sınıfına geçen 5434'e tabi Emniyet Personelinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/7: Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022.
Mahkum 19.Bölüm 2. Fragmanı

Mahkum 19.Bölüm 2. Fragmanı

Mahkum 19.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.
Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre, çocuklarda görülen gizemli hepatit vakaları, 12 ülkeye sıçradı ve vaka sayısı 170'e yaklaştı.