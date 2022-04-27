CHP'li Özel, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti

Bakan Koca: Talih bana operasyon adamı olma rolünü biçti
Bakan Koca: Talih bana operasyon adamı olma rolünü biçti
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan, 'Maskeleri çıkarın' dedi, bir üye maske kararından vazgeçmedi
Erdoğan, 'Maskeleri çıkarın' dedi, bir üye maske kararından vazgeçmedi
Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor
Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor
En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi
En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi
'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
DEVA Partisi'nden seçim kararı
DEVA Partisi'nden seçim kararı
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
'Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek'
'Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek'
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Altının gram fiyatı 906 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 906 lira seviyesinden işlem görüyor
Kapalı alanlarda maske kullanmanın detayları belli oldu
Kapalı alanlarda maske kullanmanın detayları belli oldu
Son tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Son tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı
5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
12 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
12 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Don nedeniyle meyve fiyatları 'ikiye katladı'
Don nedeniyle meyve fiyatları 'ikiye katladı'
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Bakanlık Personel Genel Müdürü kalp krizi geçirdi
Bakanlık Personel Genel Müdürü kalp krizi geçirdi
İkinci el otoda bayram hareketliliği, satışlar arttı
İkinci el otoda bayram hareketliliği, satışlar arttı
Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü öldü
Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü öldü
TÜGVA'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
TÜGVA'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 511 vaka, 14 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 511 vaka, 14 vefat
Kreşte tepki çeken görüntü! İdari soruşturma başlatıldı
Kreşte tepki çeken görüntü! İdari soruşturma başlatıldı
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama
Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi
Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi
Bakan Özer: Yarından itibaren maske zorunluğunu kaldırıyoruz
Bakan Özer: Yarından itibaren maske zorunluğunu kaldırıyoruz
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'li Özel, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davası"nda hapis cezası alan Osman Kavala ile diğer sanıkları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 18:05
Yazdır
CHP'li Özel, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti

Buradaki ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, davadaki delillerin hepsinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) yargıçları tarafından çürütüldüğünü savundu.

AİHM'in bu delillerle verilen tutukluluğa devamın hak ihlali olduğuna karar verdiğini belirten Özel, "Kavala, 'Bırakın tutukluluğa devamı, bu delillerle bana ağırlaştırılmış müebbet verildi' dedi. Karşı oyun son derece kıymetli olduğunu ancak mahkeme kararını Avrupa hukukunu reddetme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin almış olduğu kararlara kafa tutma, onları hiçe sayma anlamına geleceğini hatırlattı." ifadelerini kullandı.

- "İki şeyden özel olarak memnuniyet duyuyorlar"

Cezaevinde ziyaret ettiği kişilerin özel olarak memnuniyet duyduğu iki şeyin olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Birincisi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi konusunda net tutum almasından ve çok doğru bir açıklama yapmasından memnuniyet duyuyorlar. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer dün beni aradı, onun bugün mesajını televizyonda paylaşmıştım. Ahmet Necdet Sezer, 'Tutulan, evlatlarından, çocuklarından ayrılan, beraat ettikleri bir davadan delil durumu değişmeden, kararı etkileyecek yeniden yargılama gibi bir durum ortaya çıkmadan, bir daha bir daha yargılanıp cezalandırılmalarından üzüntü duyuyorum, aileleri için üzülüyorum onlar için gözyaşı dökebilirim ama gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum' diyor."

Özel, ziyarette bir mutabakata da vardıklarını aktararak, "Gezicilerin, Gezi'ye sahip çıkanların ağaçları, parkları, demokrasiyi Türkiye'nin aydınlık bir geleceğini savunanların, herkesin inanç özgürlüğünü savunanların, yaşam biçimlerine mücadeleye karşı can vermeye göze alanların, Gezi'deki Berkin Elvan ve tüm şehitlerimizin hatırası yüreğimizde ve yarınlar için 13. Cumhurbaşkanı da bizimle birlikte. Çünkü Geziyi anlamayan, Z kuşağını anlamayan, çevre duyarlılığı olmayan, doğa katliamlarına direnmeyen, kent suçlarına itiraz etmeyen birini, bu ülkenin insanları 13. Cumhurbaşkanı olarak seçmeyecekler." diye konuştu.

- "Tüm partiler kendi kararlarını verecekler"

Özel, basın mensuplarına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, partisinin seçimlere kendi adıyla ve logosuyla gireceğini açıklamasını da değerlendirdi.

Tüm partilerin kendi kararlarını vereceklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Geçen hafta, ittifak içinde, ittifak tartışmaları yapılırken acaba tek bir listeden seçime girme olur mu? soruları gündeme gelmişti. DEVA Partisi kendi adını, kendi logosunu kullanacağını söylüyor. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya işaret etmiyor çünkü ittifak partileri aynı ittifak çerçevesinin içinde kendi logolarıyla yer alıyorlar. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor, 6'ya genişleme potansiyeli var. Altıya genişleyecek olursa DEVA Partisi kendi ismi ve logosuyla yer alacağı ifade ediliyor. Kendi pozisyonlarını açıklamak açısından kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması 'Acaba Cumhur İttifakı'nın dışında bir belirsizlik, bir kaos mu var?' sorularına net bir cevap olması açısından kıymetlidir. Millet İttifakı'nın ne yapacağı, yol haritası ortadır."

Özel'e ziyaretinde CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, CHP İstanbul milletvekilleri Turan Aydoğan ve Gökan Zeybek ile bazı partililer eşlik etti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Koca: Talih bana operasyon adamı olma rolünü biçti
Bakan Koca: Talih bana operasyon adamı olma rolünü biçti
Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığı' uyarısı: Yeniden yükselişe geçti
Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığı' uyarısı: Yeniden yükselişe geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
TGB, HDP'li Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu
TGB, HDP'li Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
DEVA Partisi'nden seçim kararı
DEVA Partisi'nden seçim kararı

Bu Habere Tepkiniz

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Yükseköğretim kurumlarındaki personelin keyfi olarak yer değişikliklerinin engellenmesi için rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!
Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.01.2002 tarih ve 41870492 sayıl görüş yazılarında; "15-19 Kasım 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma programına katılmadıkları belirtilen öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda" açıklamada bulunmuştur.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.
Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.' dedi.
Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH sınıfına geçen 5434'e tabi Emniyet Personelinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/7: Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022.
Mahkum 19.Bölüm 2. Fragmanı

Mahkum 19.Bölüm 2. Fragmanı

Mahkum 19.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.
Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre, çocuklarda görülen gizemli hepatit vakaları, 12 ülkeye sıçradı ve vaka sayısı 170'e yaklaştı.