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Bakan Nebati: Çarklar dönüyor, işler iyi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretimi, ihracat ve istihdamda yaşanan olumlu gelişmelere işaret ederek, "Bu öncü göstergeler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Çarklar dönüyor, işler iyi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 19:02
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Bakan Nebati: Çarklar dönüyor, işler iyi

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) nisan ayı olağan meclis toplantısına katılan Nebati, burada yaptığı konuşmada, 1952 yılında kurulan ve 22 bine yakın üyesiyle ülkenin en büyük sanayi odası olan İSO'nun, uluslararası arenada gerçekleştirdikleri sayısız başarıda pay sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı iradeyle üretmeye ve birlikte yarınlara yön vermeye devam edeceklerini dile getiren Nebati, "Bunu yaparken de önümüze hangi engel çıkarsa çıksın onu hep beraber omuzlayacak; birlikten doğan kuvvetimizle mevcut tüm sorunları birer fırsata çevirmeyi beraberce başaracağız." diye konuştu.

Nebati, birçok bakımdan çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçen dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere değinerek, tedarik zincirindeki aksaklıklardan, Rusya-Ukrayna savaşından, artan enerji, gıda ve emtia fiyatlarından, dünyanın çeşitli bölgelerinde dönem dönem ortaya çıkan yeni varyantların veya virüs türlerinin arzda yol açtığı sıkıntılardan bahsetti.

Bu olumsuzluklar karşısından kaynaklarını etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımla kullandıklarını, sanayicilerin ve vatandaşların maruz kaldıkları maliyetleri önemli ölçüde sübvanse ettiklerini anlatan Nebati, sanayicilerin ve hane halkının kullandığı doğal gaz fiyatlarındaki sübvansiyonlara değindi.

Nebati, döviz kurunda belirgin bir istikrar sağladıklarını, yastık altı altınları Altın Tasarruf Ekosistemini de kurarak sisteme dahil etmeye başladıklarını, mevcut ekonomik ortamda yurt içi ve yurt dışı tüm paydaşlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Bu kapsamda, yeni ürün ve hizmetlerimizle vatandaşlarımız için değer oluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- İhracatçılara 100, turizmciye 50 milyar TL düşük faizli kredi

Bakan Nebati, yakın zamanda yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik KGF paketini kullanıma sunduklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Yaşanan yüksek enflasyona rağmen kullandırdığımız oranlar çok makul. TL'ye güven duymayı hedefleyen bir anlayışın ürünü. Bu çerçevede, 100 milyar lirası ihracatçılara, 50 milyar lirası ise turizmcilere olmak üzere toplamda 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacaktır. Söz konusu krediler, ihracatı artırıcı, ithalatı azaltıcı alanlara yönelik yapılan yatırımlara aktarılacak. Bunlar arasından da yerli makine ve teçhizat yatırımları önceliklendirilecek. En az 3, en çok 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak bu kredilerin maliyeti yüzde 9'a kadar inebiliyor. KOBİ'ler için 250 milyon lira ve KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limit öngörülmüş durumda. Bu kredilerin anapara geri ödemesiz dönemi, kredi kullanım tarihinden itibaren 2 yıla kadar uygulanacaktır."

Nebati, bakanlık tarafından vergi alanında hayata geçirilen reformlardan bahsederek, ihracatçılar, sanayi şirketleri, yatırımcılar ve enerji sektörüne yönelik vergi indirimleri ile ilgili bilgiler verdi.

- "Temel ihtiyaç maddelerinde sebepsiz fiyat artışlarına müsamaha göstermeyeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, asgari cürette verginin kaldırılması, 850 bin esnafın gelir vergisinden istisna tutulması, elektrikte TRT payının kaldırılması ve gıdada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gibi gelişmelerden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti olarak ilk günden bu yana vatandaşımızın hep yanında olduk. Vatandaşımızın refahı bizim her daim öncelikli konularımız arasında yer aldı ve almaya devam edecek. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde ifade ettiği üzere, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Onun dışındaki bütün üreticilerimiz, satıcılarımız rahat etsin. Onlarla işimiz yok. İşimiz yanlış yapanlarla. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Piyasadaki fiyatları mercek altına alan Enflasyon ile Mücadele Timlerimiz; birçok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bu konudaki kararlı duruşumuz ve net tavrımız devam edecek."

- "Öncü göstergeler ilk çeyrekte büyümenin yüzde 6-7 olacağına işaret ediyor"

Bakan Nebati, sanayi üretiminin ilk 2 ayda yıllık bazda yüzde 10,7 arttığını, ilk çeyrek ihracatının yıllıklandırılmış olarak 235,6 milyar dolara yükseldiğini, şubat ayı itibarıyla toplam istihdamın 30 milyon kişiyi aşarak rekor kırdığını, işsizlik oranının yüzde 10,7'ye gerilediğini belirterek, "Bu öncü göstergeler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Çarklar dönüyor, işler iyi." diye konuştu.

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Sanayi, ihracat ve büyümedeki güçlü performansın devam etmesi ve sürdürülebilir olması için yüksek teknoloji içeren katma değerli üretimi desteklediklerini dile getiren Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul özelinde de desteklerimizin büyüklüğü her geçen gün artıyor. 2021'de İstanbul'da yatırım teşvik belge sayısı yüzde 16 artarak 1803 adete ulaştı. Bu teşvik belgeleriyle 32,8 milyar TL tutarında yatırım yapılmasını öngörüyoruz. Siz sanayicilerimizi sunduğumuz teşviklerden yararlanarak daha fazla yatırım yapmaya, Türkiye'de üretilmeyeni üretmeye davet ediyorum."

- "3 yılda ülkemize 3,2 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Washington'daki temaslarında en önemli gündem maddelerinden birinin yeşil dönüşüm olduğunu hatırlatarak, bu alanda verdikleri desteklerden bahsetti.

Bakan Nebati, "Küresel anlamda yeşil dönüşümde şirketlerimizin rekabetçi yapısını koruyabilmeleri için büyük yatırımlar gerektiğinin farkındayız. Kamu olarak sanayicilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeşil dönüşümde yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası kuruluşlar ile birlikte çalıştıklarını aktaran Nebati, "Bu kapsamda önümüzdeki 3 yılda ülkemize 3,2 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlayacağız. Son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan enerji verimliliği alanında kullanılmak üzere 500 milyon avro tutarında finansman sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Yeni teknolojiler geliştirip küresel markalar üreteceğiz"

Bakan Nebati, dün olduğu gibi bugün de küçük hesaplar ve kişisel hırslarla değil, tarihsel misyonlarının farkındalığıyla yol almaya devam ettiklerini belirterek, Türkiye'ye ve Türk halkına daha fazla istihdam, refah ve yarınlar sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu anlayışla kendileri ile ter dökecek, gayret gösterecek her sanayicinin sonuna kadar yanında olacaklarını vurgulayan Nebati, daha önce Türkiye'nin ilerlemesine engel olanların artık kendilerini durduramayacağını bildirdi.

Nebati, yap-işlet-devret projelerine yönelik eleştirilerden bahsederek, bu projeler sayesinde Türkiye'nin lojistik ve diğer bakımlardan tam bir yatırım cazibesine dönüştüğünü bildirdi.

Bakan Nebati, "Yeni pazarlar bulacağız. Yeni yöntemler, yeni iş modelleri, yeni teknolojiler geliştirip küresel markalar üreteceğiz. Çok kutuplu ve bölgeselleşme eğilimlerinin ağır bastığı bir dünyada rekabetçi yönlerimizi yeniden analiz edip bu alanlarda daha da güçleneceğiz." diye konuştu.

Sanayicilere, "sektörlerinizde faaliyet gösteren yabancıları ülkemize daha fazla yatırım yapmaya teşvik edin" çağrısında bulunan Nebati, "Büyüme odaklı ekonomimizde bugünden yerini alanlar, ülkemizle birlikte bu süreçten en karlı çıkanlar olacaklar. Sağladığımız teşvikleri verimli ve katma değerli alanlarda kullanmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nebati, Türkiye'yi terörden ve vesayetin zincirlerinden kurtardıkları gibi enflasyonu da yeneceklerinin altını çizerek, bunun ancak seferberlik anlayışı ve kenetlenmeyle olabileceğini sözlerine ekledi.

Bakan Nebati'nin katılımcıların taleplerini dinlediği ve sorularını yanıtladığı toplantının ikinci kısmı basına kapalı gerçekleştirildi.

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