Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 19:16
Necmettin Doğan (34) idaresindeki 58 HH 117 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunda şarampole devrildi, ağaçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde araçtaki yolculardan Onur Arıkan'ın (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü Doğan ile Ahmet Turani (30) ve Akif Arıkan (40) hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız