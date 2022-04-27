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Bakan Varank: Dünyanın en teknolojik gemilerini bizim tersanelerimiz üretebiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geldiğimiz noktada görüyoruz ki dünyanın en teknolojik gemilerini bizim tersanelerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, vefakar ve cefakar emekçi kardeşlerimiz üretebiliyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 20:21
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Bakan Varank: Dünyanın en teknolojik gemilerini bizim tersanelerimiz üretebiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SANMAR Denizcilik tarafından üretilen 2 römorkörün teslimi ve 1 römorkörün denize indirilmesi töreninde yaptığı konuşmada, römorkörlerin küçük görünseler de çok büyük tonajlı gemileri çekebilen, oldukça önemli işlevler görebilen, yangın söndürmeye, kurtarma çalışmalarına katılabilen çok yüksek teknolojili gemiler olduğunu söyledi.

"Dünyanın en teknolojik gemilerini bizim emekçi kardeşlerimiz üretebiliyor."

Bu gemilerin Yalova'da üretilip tüm dünyaya ihraç ediliyor olmasının gurur verici olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Bizde de zamanında siyaset yapmış bir arkadaş, eskiden tersanecileri toplar ve derdi ki 'Artık tersane sektöründe iş yapmak, gerekli değil. Bizim, yüksek teknolojili alanlara taşımamız lazım kendimizi. Bırakın bu tersanecilik işlerini, kapatın bu tesisleri, başka sektörlere geçin.' Bu arkadaş, şimdi bir partinin genel başkanı. Şimdi geldiğimiz noktada görüyoruz ki dünyanın en teknolojik gemilerini bizim tersanelerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, vefakar ve cefakar emekçi kardeşlerimiz üretebiliyor."

Varank, daha önce Yalova'dan dünyanın en teknolojik balıkçı gemisinin denize indirildiğine işaret ederek, adeta "fabrika" denilebilecek gemilerin kentte inşa edildiğini vurguladı.

"Sektörü desteklemeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin her alanda üretim, yatırım, istihdam ve ihracata yöneldiğini dile getiren Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin üreterek kalkınabileceğini tüm dünyaya, özellikle salgından sonra gösterdiklerini söyledi.

Varank, ülkeyi yatırımla ve üretimle kalkındırmakta kararlı olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sarı lacivert gemi, buradan Peru'ya gidecek. Diğer gemi, yurt içinde kullanılacak. İzmir, Aliağa'ya gidecek ama Aliağa filosundaki başka bir gemi, yurt dışına ihraç edilecek. İşte üreterek, ihracatla büyüyen Türkiye, bu demek.

İnşallah gemi sektörümüzü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak desteklemeye devam edeceğiz. Elimizdeki bütün imkanlarla, gerek mobilite sektöründe bu alanı nasıl kalkındırırız, bu sektörün ihtiyaçlarını makinesinden navigasyon sistemlerine, elektroniğine kadar nasıl destekleriz bunları sağlayarak, gerek verdiğimiz teşvik belgeleriyle bu gemilerin inşasını kolaylaştırarak sektörü desteklemeye devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Peru'ya gidecek römorkörü inceleyen Bakan Varank, ardından beraberindekilerle Aliağa'ya gidecek römorköre binerek denize açıldı.

Programa, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile firmanın yöneticileri ve çalışanları katıldı.

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