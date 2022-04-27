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'Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmiş'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektriğin borç nedeniyle kesik olmadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler. Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri kendi elleriyle kesmişler." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 20:59
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AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Dönmez, Çayırhan Termik Santrali'nin 620 megavat kurulu güce sahip olduğunu anımsattı.

Dönmez, söz konusu santralin yerli kömür santralleri içinde 6. en büyük santral olduğunu ve burada toplam 2 bin 304 kişinin çalıştığını kaydetti.

Çayırhan Termik Santrali'nde üretilen elektriğin Ankara'nın toplam elektrik tüketiminin yüzde 11,1'ini karşıladığını belirten Dönmez, "Burası hayati önem taşıyan bir tesis." dedi.

Dönmez, Çayırhan'da çalışan madencilerin hak ve hukukunu korumaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Kimse endişe etmesin Çayırhan bize emanet." ifadesini kullandı.

Çayırhan'da yürütülen Kömür Gazlaştırma ve Hidrojen Üretimi Ar-Ge'siyle temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi adına önemli bir adım atıldığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaparak 10 megavat Termal Isı Girdili Kömür Gazlaştırma Tesisi yapımı için proje çalışmalarına başladık. Tesis dört farklı aşamadan oluşacak. Şu an projeyi yürüten hocamız karbon yakalama teknolojileri konusunda araştırma yapmak ve piyasa araştırmalarında bulunmak üzere Norveç'te çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah burada da gelişmeler yaşandıkça kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.

Dönmez, yaşanan küresel istikrarsızlık nedeniyle kömür fiyatlarının olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek, "İşletmelerimizin en az etkilenmesi için bu yılın ilk 3 ayında 96 milyon 863 bin lira destek ödemesi yaptık. Bu ödemelerden yaklaşık 10 bin madencimizi istihdam eden 49 işletme yararlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bir eve yaptığı ziyarete de değinen Dönmez, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti. Evin dört aydır elektrikleri yok dediler, öyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Evin elektrikleri borcundan dolayı sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesilmiş. Daha sonra fatura yatırılmış ve elektriği kullanmaya devam etmişler. Ziyaretin yapıldığı 23 Nisan'da evde gün boyu elektrikler kullanılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Biz bunu akıllı sayaçtan kontrol ettik. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler.

Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri kendi elleriyle kesmişler. Bunların hepsinin kaydını yayınladık. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin hemen ardından saat 21.31 civarlarında hane elektrik kullanımına kaldığı yerden devam etmiş. Bunu da yine akıllı sayaçtaki bilgilerden aldık. Herkes ne derse desin, kim neyi söylerse söylersin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Biz her zaman Hakk'ın ve hakikatin tarafında yer alacağız."

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