Cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hükümlü bulunan C.T'nin, dün avukat görüşü sonrası yapılan üst aramasında çorabının içinde sarılı kağıt tespit edildi.

Görevliler tarafından kamera önünde açılan kağıtta bir kısmı ot bir kısmı da beyaz kristal parçalar halinde uyuşturucu bulundu.

Yapılan kamera incelemesi ve hükümlünün ifadesi sonucu İstanbul Barosuna kayıtlı avukat M.O'nun Ceza İnfaz Kurumuna 25 gram taş kokain ve 5 gram esrar soktuğu belirlendi.

"Ticari amaçla uyuşturucu madde temin etme" ve "Ceza İnfaz Kurumuna yasak eşya sokma" suçundan gözaltına alınan avukat, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.