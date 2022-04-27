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Bakan Bilgin'den emekli maaşlarına 'zam' sinyali: Çalışmamız var

Bakan Bilgin; "Bugünkü enflasyon şartlarında diğer emeklilerimizin, işçi emeklilerimizin, kamu çalışanı emeklilerimizin maaşını enflasyon oranı üzerinde arttırdık ama enflasyonun tahribatıyla bugün bunlar yeniden gündemimizdedir. Yeniden bunlarla ilgili çalışmalarımız var" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 21:46
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Bayburt'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Bakan Bilgin, daha sonra Valilik tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen halk iftarına katıldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Bayburtluların Kadir Gecesi'ni kutlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve müjdelerini getirdiğini söyledi.

Müjdelerden ilkinin, yıllardır Bayburt halkının bir an önce açılmasını beklediği Kop Tüneli olduğunu belirten Bilgin, "Kop Tüneli'ni bu sene sonunda, yeni yılın ilk 3 ayında tamamlanacağını müjdesini vermek istiyorum. Ulaşım bizim için çok önemli. Kop Tüneli bizim için çok önemli, Zigana Tüneli bizim için çok önemli. Bunlar bizi Türkiye'nin her yerine bağlayan adeta bir ağ örtüsü. Kop Tüneli bize Erzurum'u yakınlaştıracak, Zigana Tüneli bize Karadeniz'i yakınlaştıracak." diye konuştu.

Diğer müjdenin de hava yolu konusunda olduğunu aktaran Bilgin, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın en geç 2023'ün şubat ayında açılacağını bildirdi.

Bilgin, dünyada büyük bir ekonomik kriz yaşandığını, bunun da Türkiye üzerinde yansımaları olduğunu dile getirerek, hayat pahalılığına ve enflasyonun yıpratıcı tahribatına karşı Bakanlık olarak çeşitli tedbirler aldıklarını, bundan sonra da uygulamaya sokacakları birçok tedbir olduğunu vurguladı.

- "Ek gösterge meselesini çözerek tarihe karıştıracağız"

Kamu personelinin 3600 ek gösterge sorununu çözeceklerini belirten Bilgin, "Mayıs ayı içerisinde... Kamu personeli arasında ciddi sorunlara yol açan 3600 ek gösterge meselesi var. Bunu, bütün kamu personelinde adalet duygusunu meydana getirecek, oluşturacak bir denge içerisinde bütün kamu personelinde ek gösterge meselesini çözerek tarihe karıştıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, "Bu meseleleri çözmenin bizim işimiz olduğunu ve mayıs ayı itibarıyla bu meselenin tamamlanıp, dosyanın inşallah Meclise intikal ettirileceğinin haberini bir kez daha paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Enflasyonun tahribatına karşı uygulayacakları sosyal politika tedbirleri olduğuna değinen Bilgin, şu değerlendirmede bulundu:

"Emeklilerimizi koruyacağız, emeklilerimizi sosyal bakımdan korumak mecburiyetindeyiz. Geçtiğimiz yıl sonunda en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya çıkardık. Bugünkü enflasyon şartlarında diğer emeklilerimizin, işçi emeklilerimizin, kamu çalışanı emeklilerimizin maaşını enflasyon oranı üzerinde arttırdık ama enflasyonun tahribatıyla bugün bunlar yeniden gündemimizdedir. Yeniden bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bunları da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Biz çalışmalarımızı tamamlayıp, muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta bu konuda da gerekli müjdeleri bütün toplumumuzla paylaşır. Ben buradan, bu müjdelerin geleceği haberini vermek istiyorum."

- "Türk ekonomisi ayda 20 milyar dolar ihracat yapan bir ekonomi haline geldi"

Türkiye'nin en büyük probleminin istihdam olduğunu belirten Bilgin, ekonomik gelişmenin en önemli şartlarından birisinin istihdam yaratan bir büyüme olduğunu aktardı.

Bilgin, Türk sanayisinin tüm bu sorunlara ve ağır problemlere rağmen geçen ay yüzde 13 büyüdüğüne dikkati çekti.

Türk ekonomisini sürükleyen gücün sanayi olduğunu vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

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"Biz yıllarca nasıl sanayileşiriz? Bunu bütün siyasetçilerimiz dile getirdiler ama inanın rahmetli Turgut Özal'dan, onun Türk ekonomisini dünyaya açan politikalarından bugüne geldiğimiz noktada çok önemli mesafeler katettik. Türk ekonomisi ayda 20 milyar dolar ihracat yapan bir ekonomi haline geldi. Bu bizim için 20 sene önce hayaldi, hayal yani sanayiye dayalı büyüme, ihracata dayalı büyüme ve istihdam yaratan büyüme. Geçtiğimiz yıl pandeminin meydana getirdiği olumsuz şartlara rağmen Türkiye 1 milyon civarında istihdam yarattı. Önümüzdeki yıl bunu daha da arttırmak hedefindeyiz."

Bakan Bilgin'e, konuşmasının ardından özel eğitimli çocuklar tarafından yapılan kara kalem portre çalışması hediye edildi.

Programa, Vali Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücadağ, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat da katıldı.

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