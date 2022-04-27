Muğla'da metan gazı faciası: 4 ölü

BDDK'dan bankalara döviz talimatı
BDDK'dan bankalara döviz talimatı
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözüldü
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözüldü
Erdoğan'dan 'Osman Kavala Türkiye'nin Soros'uydu' açıklaması
Erdoğan'dan 'Osman Kavala Türkiye'nin Soros'uydu' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu: 5 bin korucu uzman çavuşluğa geçecek
İçişleri Bakanı Soylu: 5 bin korucu uzman çavuşluğa geçecek
Bakan Bilgin'den emekli maaşlarına 'zam' sinyali: Çalışmamız var
Bakan Bilgin'den emekli maaşlarına 'zam' sinyali: Çalışmamız var
AYM: Öğretmeninin sosyal medya paylaşımına verilen ceza hukuksuz
AYM: Öğretmeninin sosyal medya paylaşımına verilen ceza hukuksuz
İBB: PKK kampında fotoğrafı çıkan çalışanın adli sicil kaydı temiz
İBB: PKK kampında fotoğrafı çıkan çalışanın adli sicil kaydı temiz
2021'in 'faili meçhul' tek cinayeti de çözüldü
2021'in 'faili meçhul' tek cinayeti de çözüldü
Bakan Nebati: Çarklar dönüyor, işler iyi
Bakan Nebati: Çarklar dönüyor, işler iyi
'Milli eğitim camiası normalleşmeden Türkiye normalleşmez'
'Milli eğitim camiası normalleşmeden Türkiye normalleşmez'
Bakan Koca: Talih bana operasyon adamı olma rolünü biçti
Bakan Koca: Talih bana operasyon adamı olma rolünü biçti
Erdoğan, 'Maskeleri çıkarın' dedi, bir üye maske kararından vazgeçmedi
Erdoğan, 'Maskeleri çıkarın' dedi, bir üye maske kararından vazgeçmedi
Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor
Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor
En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi
En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi
'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
DEVA Partisi'nden seçim kararı
DEVA Partisi'nden seçim kararı
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
'Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek'
'Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek'
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Altının gram fiyatı 906 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 906 lira seviyesinden işlem görüyor
Kapalı alanlarda maske kullanmanın detayları belli oldu
Kapalı alanlarda maske kullanmanın detayları belli oldu
Son tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Son tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı
5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
12 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
12 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Don nedeniyle meyve fiyatları 'ikiye katladı'
Don nedeniyle meyve fiyatları 'ikiye katladı'
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Bakanlık Personel Genel Müdürü kalp krizi geçirdi
Bakanlık Personel Genel Müdürü kalp krizi geçirdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Muğla'da metan gazı faciası: 4 ölü

Muğla'da, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye inen 4 kişi, metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 2'si kardeş 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 27 Nisan 2022 23:23
Yazdır
Muğla'da metan gazı faciası: 4 ölü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Kafaca Mahallesi Pürem Sokak'ta meydana geldi. Kenan Can (43), iddiaya göre, kendisine ait büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmek için mahalle sakinleri İlkay Altındal (55), kardeşi Tuncay Altındal (52) ve Taner Karaçin (30) ile 2 metre derinliğindeki kuyuya indi.

4 kişinin kuyudan çıkmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metan gazından zehirlendiği tespit edilen 4 kişi, gider kuyusu duvarının kepçe ile yıkılması ile bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 kişiden 3'ü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te müdahalede bulunulan 4 kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitirenlerin yakınları, hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Halk Eğitim Merkezi Müdürünün öldürülmesinde yeni detaylar
Halk Eğitim Merkezi Müdürünün öldürülmesinde yeni detaylar
Cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı
Cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı
İBB: PKK kampında fotoğrafı çıkan çalışanın adli sicil kaydı temiz
İBB: PKK kampında fotoğrafı çıkan çalışanın adli sicil kaydı temiz
Odun kavgası cinayetle bitti
Odun kavgası cinayetle bitti
2021'in 'faili meçhul' tek cinayeti de çözüldü
2021'in 'faili meçhul' tek cinayeti de çözüldü
14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini okulun önünde bıçakladı
14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini okulun önünde bıçakladı

Bu Habere Tepkiniz

Soru ve cevaplarla; başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

Soru ve cevaplarla; başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlar çeşitli belgelerle ödüllendirilmektedir.
Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Yükseköğretim kurumlarındaki personelin keyfi olarak yer değişikliklerinin engellenmesi için rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.01.2002 tarih ve 41870492 sayıl görüş yazılarında; "15-19 Kasım 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma programına katılmadıkları belirtilen öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda" açıklamada bulunmuştur.
Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.
Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.' dedi.
Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH sınıfına geçen 5434'e tabi Emniyet Personelinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022.
Mahkum 19.Bölüm 2. Fragmanı

Mahkum 19.Bölüm 2. Fragmanı

Mahkum 19.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.
Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre, çocuklarda görülen gizemli hepatit vakaları, 12 ülkeye sıçradı ve vaka sayısı 170'e yaklaştı.