BDDK'dan bankalara döviz talimatı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara kredilerle ilgili yaptığı bilgilendirmede, kredilerin kullandırım amacına aykırı işlemlerin önlenmesi için yabancı para birimi işlem platformlarında yeni işlem yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.



BDDK'dan yapılan açıklamada, kredilerin rant elde etmek amacıyla kullanılmasının önüne geçmek için bankalara gerekli hatırlatmanın yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı yazılarımızda bankalarımızın mevcut kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının sağlanmasına, kaynakların ekonomik faaliyetleri desteklemeyen, rant elde etmek amacıyla kullanılmasının önlenmesine yönelik olarak? ilgili kredinin kullandırım amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesine yönelik bankalarca gerekli görülecek kontrollerin azami seviyede oluşturulması başta olmak üzere muhtelif hususlara yer verilmişti.

Konuya ilişkin yapılan ilave değerlendirmeler çerçevesinde, tüm müşterilerin direkt erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekli görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun Birliğiniz üyesi bankalara duyurularak sonucundan bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim."