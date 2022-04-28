4 Kamu kurumu 95 personel almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mayıs 2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 15 mayıs 2022
Jandarma ilanı detayları için tıklayınız
Adalet Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 mayıs 2022
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
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