Uçak ve trende maske takmak şart mı değil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşıma ve hastaneler dışında maske mecburiyetinin kaldırıldığı kararını açıklamasından sonra uçak ve trenlerdeki uygulamalar konusunda farklı açıklamalar geldi.

UÇAK VE TRENDE MASKE ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Maske kullanım mecburiyetinin uçakları da kapsayıp kapsamadığı" sorusu üzerine de sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı 1.000'in altına inene kadar olmak üzere maske kullanımının sürdüğünü, onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama yapıldığını hatırlattı. Koca "Dolayısıyla bunun içine uçaklar da eğitim de kapalı alanlar olmak üzere tüm kurumlar da girmiş olur" dedi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da başka bir soruya verdiği cevapta hızlı trenin toplu taşıma olmadığını söyledi. Karaismailoğlu'nun bu sözleri "Hızlı tren toplu taşıma değilse maske de zorunlu değil o zaman" yorumlarına sebep oldu.