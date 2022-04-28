Yeni sorumluluklar geliyor: Belediyelere 'müsilaj' markajı

Son günlerde denizler ile Ergene havzası gibi bölgelerde artan çevre kirliliği ve müsilaja karşı yeni tedbirler geliyor. Arıtma tesisi olduğu halde 'maliyet' gerekçesiyle bu sistemi çalıştırmayan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacak. Denize kıyısı olan belediyelere de deniz kirliliğinin engellenmesi konusunda yeni sorumluluklar verilecek.

BELEDİYELERE YENİ SORUMLULUKLAR

AK Parti kurmaylarının Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile birlikte hazırladığı taslak ile çevreyi kirletenlere ve kirliliğin önüne geçmek için yeterli tedbir almayan yöneticilere ağır müeyyideler uygulanacak. Hazırlanan taslağa göre denize kıyısı olan belediyelerin deniz kirliliğine karşı alacakları tedbirler artırılacak, belediyelere yeni sorumluluklar getirilecek.

Belediyeler denizin temiz tutulması konusunda sürekli teyakkuz halinde olacak. Sadece kirliliğin arttığı dönemlerde yapılan deniz temizliği sürekli hale getirilecek. İleri biyolojik arıtma tesisi yapmaları mecburi olacak. Bu konuda yeterli tedbiri almayan belediye başkanları görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma suçu işlemiş sayılacak.

İHMAL OLURSA BAKANLIKLAR DEVREYE GİRECEK

AK Parti kaynakları, yapılan çalışma ile ilgili olarak "Belediyeler ileri biyolojik arıtma tesisini kuramayacaksa, bu görevi bakanlık üstlenecek. Belediyelere İller Bankası aracılığıyla verilen paylardan kesilerek bu tesisler kurulacak. Belediyeler deniz kirliliği ve müsilaj gibi konularda sürekli deniz yüzeyini kontrol edip temizleyecekler. Sorumlukları olacak. İhmalleri olursa bakanlıklar devreye girecek" dedi.

ÇALIŞTIRMAYAN YANACAK

AK Parti kurmayları son günlerde Ergene Nehri havzasında artan kirliliği de masaya yatırdı. Bu konuda yeni tedbirler alınacağını belirten AK Parti kaynakları "Fabrika veya işletme arıtma tesisi kurmuş tam anlamıyla çalıştırmıyor. Bakanlık denetime gitmeden önce bir iki gün önce çalıştırıyorlar. Sonra kapatıyorlar. Maliyetler sebebiyle birçok işletme arıtma tesisini kullanmıyor. Bunlara yönelik yüksek para cezası ve tesisi kapatmaya varana kadar ceza verilecek. Sürekli numuneler alınacak ve denetim yapılacak" dedi.

Yücel Kayaoğlu