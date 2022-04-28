3 bin 250 Bekçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin alım ilanı yayımladı. Adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Nisan 2022 08:13
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:
2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI
81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Adaylar, 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
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