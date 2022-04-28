Kamu borçlarında Hazine garantisi artırıldı yap işlet devret modelini de kapsıyor
Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı yüzde 100'e çıkarıldı. Düzenleme yap-işlet-devret modelli projeleri de kapsıyor
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Nisan 2022 08:41
Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı yüzde 100'e çıkarıldı.
Yap-İşlet-Devret modelli projelerini de kapsayan hazine geri ödeme garantisi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yüzde 100 hazine garantisi ile kamu kurumlarının dış kredi imkanlarının arttırılması hedefleniyor.
Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının yüzde 100'üne garanti verilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız