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Türkiye'de tatil göçü yaşanıyor

Bayramda Türkiye'de tatil göçü yaşanacak. Sahillerden Kapadokya ve Güneydoğu'daki otellere kadar her yer dolacak. Uçak, otobüs ve trenle 3 milyon kişi seyahat edecek. Ulaştırmada 13-14 milyarlık ciro bekleniyor. Bayramda esnafın da yüzü gülecek

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Nisan 2022 09:12
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Türkiye'de tatil göçü yaşanıyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala rezervasyonlar hızlandı. 30 Nisan'dan başlayan bayram hareketliliği, Ege ve Akdeniz otellerinin yanı sıra Kapadokya ve GAP otellerini de doldurdu. Ege'de Bodrum, Marmaris ve Çeşme öne çıkarken, Antalya'da Belek ve Lara gözde. Bayram haftası için resort otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 80'leri yakaladı. Bu dönemde öne çıkan bir diğer destinasyon Kapadokya olurken, hali hazırda yüzde 80 rezervasyon alan otellerin bayramda full çekmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da da Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a talep yüksek. Turizmdeki canlılık ulaştırma sektörünü de hareketlendiriyor. 30 Nisan-9 Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde 1 milyon 800 bin kişinin otobüsle, 1 milyon 100 bin kişinin uçakla, 150 bin kişinin de trenle seyahat etmesi bekleniyor. Ulaştırma sektöründe 13 milyar TL'lik ciro öngörülüyor.

% 80 DOLULUK

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle otelciler sezon açılışını ertelediğini belirterek, "Sektör sezonu bayramla birlikte açacak. Türkiye genelinde Ege'den Akdeniz'e, Kapadokya'dan Güneydoğu'ya otel dolulukları ortalama yüzde 80'lerde. Ülkemizde her bütçeye uygun otel var. Bayramda gecelik kişi başı fiyatı 300 liradan başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi.

MAYIS DOLU GEÇECEK

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Antalya'daki otellere bayram için talebin güçlü olduğunu söyledi. Kavaloğlu, "Şu anda rezervasyonlar yüzde 80'leri bulmuş durumda. Bu mayıs ayında da böyle devam eder" ifadelerini kullandı. Limak Holding Turizm Grup Başkanı da olan Kavaloğlu, bayramda Kıbrıs'a da yüksek ilgi olduğunu aktardı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, bayramda Kapadokya için rezervasyonların yüzde 80'i bulduğunu belirterek, "Bu oran yüzde 100'ü bulur. Bayram öncesi doluluklar yüzde 65'lerdeydi. Bu dönemde gecelik oda fiyatları ortalama 1.000 TL. Mayıs ayı boyunca da dolulukların yüksek seyredeceğini düşünüyoruz" dedi. Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mete Akcan, bayram için yoğun rezervasyon aldıklarını belirterek, şunları anlattı: "Mardin yüzde 100 doldu. Yeni rezervasyon alamıyor. Urfa, Antep ve Diyarbakır yüzde 80'leri geçti. Mayıs ayı dolulukları da böyle devam eder."

3 MİLYON KİŞİ TAŞINACAK

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı için seyahat hareketliliğinin 30 Nisan'da başladığını bunun 9 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi. Bu bayramın önceki bayramlara göre yüzde 50 daha düşük talep olduğunu anlatan Yıldırım, "Önceden otogardan bayramlarda günlük 2 bin 800 otobüs sefere çıkardı. Ancak bu sayı bu bayramda günlük 1.100'lere kadar düşecek. Şu anda günlük 700-800 sefer yapılıyor. Asıl hareketlilik cumadan itibaren başlayacak" dedi. Bayram boyunca 1 milyon 800 bin kişinin otobüsle seyahat edeceğini aktaran Yıldırım, "Uçakla da yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin seyahat edeceğini biliyoruz. Trenle ise 100- 150 bin kişilik bir bilet satışı olur. Otobüste 4.5 milyar, uçakta 9 milyar TL'lik ciro oluşur. Bayramla ulaştırma sektöründe özel araç hariç 13-14 milyar TL'lik bir ciro oluşur" ifadelerini kullandı.

BODRUM 1 MİLYON KİŞİ BEKLİYOR

BODRUMDA bayram tatili ile birlikte otel rezervasyonlarının yüzde 80'e ulaştığını anlatan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Oteller gecelik oda fiyatı 1.000 TL'den başlıyor, 150 bin TL'ye kadar çıkıyor. 1 milyon kişi bekliyoruz" dedi.

BAYRAMDA 25 MİLYAR TL'LİK CİRO

RAMAZAN Bayramı alışverişlerinden esnafın umutlu olduğunu belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl daha hareketli bir bayram bekliyoruz. Otobüs, tren, uçak bilet fiyatlarının artması şehirlerarası yolculuk sayısını azaltabilir fakat şehirlerde bayram hareketliliği başladı. Bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz. Bayram tatlıdan kıyafete, dolmuşçudan kuaföre yüzlerce sektördeki esnafımızın yüzünü güldürecek" dedi.

Betül ALAKENT

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