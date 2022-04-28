Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na odaklandı

Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde hazırlanılan yüksek faiz ortamı başta olmak üzere, küresel enflasyon ve büyüme üzerinde riskleri artıran son dönem gelişmeleri yatırımcıları fiyatlamalar konusunda zorluyor.

Bu durum pay piyasaları tarafında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olurken, açıklanan bilançolar ve şirket haberleri ile dengelenme çabasının öne çıktığı görülüyor.

Dün beklenenden iyi gelen şirket karlılıkları sonrası Microsoft'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazanırken, Visa'nın hisseleri yüzde 7 yükseldi. Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri ise beklentilerin altında kalan verilerle yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydetti. Öte yandan ilk çeyrekte 1,2 milyar dolarlık zarar açıklayan Boeing'in hisseleri de yüzde 8'e yakın geriledi.

Öte yandan şehir kapatmalarının devam ettiği Çin'in Pekin kentinde toplu Kovid-19 test programına başlanmasının ardından vaka sayılarında nispi düşüş kaydedildi. Uygulamanın, bugünden itibaren önemli şirketlerin faaliyet merkezi olarak bilinen Hangzhou kentinde de hayata geçirileceği belirtilirken, Çin kaynaklı talebe ilişki devam eden endişelerle petrol fiyatları düşüşünü ikinci güne taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,4 gerilemesinin ardından bugün de 103 doların altını gördü.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,19 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artarken, Nasdaq endeksi günü önceki kapanışının hemen altında tamamladı. Dolar endeksi, yukarı yönlü hareketini sürdürerek 103,4 ile Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,73 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 2,83'ün üzerine çıktı.

Avrupa tarafında, Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz akışını durdurması ile Hollanda'da doğal gaz vadeli kontratları 127 avroya kadar yükselmesinin ardından 110 avro seviyelerinde dengelendi. Enerji fiyatları öncülüğünde enflasyonist baskılar ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de sürdüğü Avrupa'da, resesyon ihtimaline karşı uyarılar da pay piyasalarını sınırlayan önemli bir faktör olarak gündemin üst sıralarına yerleşti.

Açıklanan bilanço sonuçlarının da takip edildiği Avrupa pay piyasalarında ise emtia fiyatlarındaki geri çekilmenin desteği ile yükseliş yaşandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Avro/dolar paritesi, dolardaki güçlenme ile 1,05 ile 5 yılın en düşük seviyesini gördü.

Asya tarafında, toplu Kovid-19 testi uygulamasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra Çin Merkez Bankası ve yetkililerin ekonomiye destek açıklamaları piyasalarda olumlu karşılanırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) da ultra gevşek para politikasını sürdürme taahhüdü verdi. Banka öte yandan Mart 2023'te bitecek 2022 mali yıla ilişkin enflasyon beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a yükseltti, büyüme öngörüsünü ise yüzde 3,8'den yüzde 2,9'a düşürdü. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın etkisini artıran alımlarla yükselerek, günü yüzde 1,37 artışla 2.451,43 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,06'lık yükselişle 14,8086'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,8240'tan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve büyümeye dair artan kaygılarla küresel piyasalarda risk iştahının düşük, oynaklığın yüksek seyrettiğini belirterek, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yanı sıra yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2022 sonunda orta noktası yüzde 23,2 olmak üzere, yüzde 18,6 ile yüzde 27,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi

10.30 Türkiye, Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, nisan ayı enflasyon

15.30 ABD, ilk çeyrek büyüme

15.30 ABD, ilk çeyrek kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları