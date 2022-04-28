Mersin'de bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 teröristin gözaltına alındığını bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Nisan 2022 09:45
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, dün Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız