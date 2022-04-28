Sahte evrak operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da haklarında yakalama kararı olan, yasa dışı yollarla yurdu terk etmeye çalışan terör ve suç örgütü mensuplarına sahte kimlik, pasaport ve sürücü belgesi düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin, haklarında arama ve yakalama kararı olan, yasa dışı yollarla yurdu terk etmeye çalışan suç ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunanlara sahte kimlik, sürücü belgesi ve pasaport imal ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada sahte kimlik ve pasaport düzenlemek amacıyla bilgisayar, yazıcı ve matbaa malzemesi temin etmeye çalıştığı belirlenen B.B, Avcılar'da gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, kullanıma hazır 10 yeni nesil çipli sahte Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 13 sahte Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, İsrail, Portekiz ve Suriye ülkelerine ait 11 sahte pasaport, Almanya'ya ait 1 sahte sürücü belgesi, çeşitli kurumlara ait 10 mühür, boş çipli 5 bin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 4 bin 500 yeni tip Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi, 2 bin eski tip Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi ile 3 bin Türkiye Cumhuriyeti hologramı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. tutuklandı.