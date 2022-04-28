TOKİ'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in iddialarına ilişkin açıklama

Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
2022-1 ALES sonuçları açıklandı
2022-1 ALES sonuçları açıklandı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 19 puan yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 19 puan yükseltti
Kılıçdaroğlu elektrik faturası borcunu ödedi
Kılıçdaroğlu elektrik faturası borcunu ödedi
Altın düşüşte, gram fiyatı 896 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın düşüşte, gram fiyatı 896 lira seviyesinden işlem görüyor
Eğitim müfettişleri tayin hakkı bekliyor
Eğitim müfettişleri tayin hakkı bekliyor
EKPSS'de kura ile yerleştirme için başvuru alınacak
EKPSS'de kura ile yerleştirme için başvuru alınacak
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na odaklandı
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na odaklandı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
3 bin 250 Bekçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı
3 bin 250 Bekçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı
4 Kamu kurumu 95 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 95 personel almak için ilana çıktı
Uçak ve trende maske takmak şart mı değil mi?
Uçak ve trende maske takmak şart mı değil mi?
Bayram'da havalar nasıl olacak? - Haritalı
Bayram'da havalar nasıl olacak? - Haritalı
BDDK'dan bankalara döviz talimatı
BDDK'dan bankalara döviz talimatı
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözüldü
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözüldü
Erdoğan'dan 'Osman Kavala Türkiye'nin Soros'uydu' açıklaması
Erdoğan'dan 'Osman Kavala Türkiye'nin Soros'uydu' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu: 5 bin korucu uzman çavuşluğa geçecek
İçişleri Bakanı Soylu: 5 bin korucu uzman çavuşluğa geçecek
Bakan Bilgin'den emekli maaşlarına 'zam' sinyali: Çalışmamız var
Bakan Bilgin'den emekli maaşlarına 'zam' sinyali: Çalışmamız var
AYM: Öğretmeninin sosyal medya paylaşımına verilen ceza hukuksuz
AYM: Öğretmeninin sosyal medya paylaşımına verilen ceza hukuksuz
İBB: PKK kampında fotoğrafı çıkan çalışanın adli sicil kaydı temiz
İBB: PKK kampında fotoğrafı çıkan çalışanın adli sicil kaydı temiz
2021'in 'faili meçhul' tek cinayeti de çözüldü
2021'in 'faili meçhul' tek cinayeti de çözüldü
Bakan Nebati: Çarklar dönüyor, işler iyi
Bakan Nebati: Çarklar dönüyor, işler iyi
'Milli eğitim camiası normalleşmeden Türkiye normalleşmez'
'Milli eğitim camiası normalleşmeden Türkiye normalleşmez'
Bakan Koca: Talih bana operasyon adamı olma rolünü biçti
Bakan Koca: Talih bana operasyon adamı olma rolünü biçti
Erdoğan, 'Maskeleri çıkarın' dedi, bir üye maske kararından vazgeçmedi
Erdoğan, 'Maskeleri çıkarın' dedi, bir üye maske kararından vazgeçmedi
Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor
Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor
En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi
En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi
'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
DEVA Partisi'nden seçim kararı
DEVA Partisi'nden seçim kararı
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TOKİ'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in iddialarına ilişkin açıklama

TOKİ: Kurumu yıpratmayı hedefleyen, maksadını aşan, talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki beyanatlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur

Eklenme : 28 Nisan 2022 10:35
Yazdır
TOKİ'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in iddialarına ilişkin açıklama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ifadelerine ilişkin, "Kurumu yıpratmayı hedefleyen, maksadını aşan, talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki beyanatlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

TOKİ'nin Twitter hesabından, Akşener'in partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda "TOKİ'nin hiçbir kuruma karşı hesap vermediği, devlet bütçesi içindeki yerinin belirsiz olduğu, TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığı" yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 1984 yılında kurulan TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlar için nitelikli ve erişilebilir sosyal konut üretmek amacıyla ana misyon ve hedefleri doğrultusunda 2002 yılına kadar 19 yılda sadece 43 bin 145 konutu tamamladığı belirtildi.

TOKİ'nin öncelikle dar ve orta gelirli vatandaşların sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem bölgelerindeki konutların yapımı yönündeki çalışmalarını sürdürme hedefinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurumsal amaçlarımızdan biri de konut sektörünü örnek uygulamalarımızla disipline etmektir. Bu amaçla son yıllarda üretim payımızı yüzde 8'lerden yüzde 14'lere yükselttik. 2002 yılından günümüze kadar 1 milyon 100 bin konut rakamına ulaşılmış ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Konuta erişmekte zorluk çeken vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilmek amacıyla bir görev bilinciyle hareket ettik. Dünyada bir benzeri bulunmayan bu başarıyı sağlayan kurumumuz, kalkınmakta olan birçok ülkeye rol model olmuş ve başarısını arttırmak için azimle çalışmaya devam etmektedir. Üzülerek söylüyoruz ki İYİ Parti Genel Başkanı, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki 27 Nisan 2022 tarihli konuşmasında 'TOKİ'nin hiçbir kuruma karşı hesap vermediği, devlet bütçesi içindeki yerinin belirsiz olduğu TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığı .' yönündeki maksadını aşan talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki açıklamalarda bulunmuştur."

TOKİ'nin gelir ve giderlerinin, Toplu Konut Kanunu'nun 2'nci maddesi ve Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay denetimine tabi bulunduğu belirtilen açıklamada, TOKİ'nin 5018 sayılı Kanun'un kapsamı dışında olduğu, bütçesinin 641 sayılı "Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin" Yüksek Planlama Kurulunun görevlerini düzenleyen bendi hükmünde Cumhurbaşkanınca onaylandığı hatırlatıldı.

Ayrıca TOKİ'nin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olduğu da vurgulanan açıklamada, arsaların ise kurumsal sitesi, gazete ve diğer basın organlarıyla en az 15 gün önce ilan edilip, açık artırma yöntemiyle satışının gerçekleştirildiği ve ihalesinin internet üzerinden canlı olarak kamuya açık ve şeffaf şekilde yapıldığı anlatıldı.

- "İdarenin kamuoyuna karşı hesap verebilirliği bulunmaktadır"

TOKİ'nin "hesap verilebilirlik" ve "şeffaflık" açısından faaliyetlerin raporlanmasının yıllık olarak yapıldığı belirtilen açıklamada,"İdarenin bütün birimlerinin faaliyetleri ayrıntılı olarak faaliyet raporunda yer almaktadır. Kamuoyuna hesap verebilirlik yönüyle bakıldığında, idarenin faaliyetleri üzerinde parlamento denetimi ve dolayısıyla kamuoyuna karşı hesap verebilirliği bulunmaktadır." denildi.

Açıklamada, TOKİ'nin faaliyetlerini yerine getirirken, toplumun bütün kesimlerine kuralları aynı şekilde uyguladığı, ancak kurumun toplum kesimlerinin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve sosyal imkanlar dahilinde, farklı toplum kesimleri için mevzuatın elverdiği ölçüde koruyucu ve gözetici şeklide çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Alt gelir grubu için özel şartlarda konut yapımı, şehit ailelerine faizsiz konut kredisi verilmesi, engelli vatandaşlar için özel kotalar konulmasının toplumsal adalet için önemli uygulamalar olduğu vurgulanan açıklamada, "Son 4 yılda uygulamaya koyduğumuz düzenleme ile sözleşmelerinde memur maaş artışı oranında artış olmasına rağmen sosyal konutlarda yıllık artışlar daha düşük oranda uygulanarak İdaremiz yetkileri vatandaşlarımızın lehine kullanılmıştır. Ancak tekraren üzülerek söylüyoruz ki İYİ Parti Genel Başkanı'nın TBMM Grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki TOKİ'nin de tabi olduğu devletin denetim mekanizmalarından ve denetim sisteminden haberdar değildir." ifadelerine yer verildi.

Sayıştay tarafından yapılan denetimlerin Anayasa'nın 165'inci maddesi gereğince doğrudan TBMM tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların ilgili kanunlar uyarınca yapıldığı belirtilen açıklamada, denetimlerde TOKİ'nin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğu ve mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir olup olmadığı, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediği, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu, şeffaf olup olmadığının incelenip, hazırlanan raporların alt ve üst komisyonlarda görüşülmek üzere TBMM'ye sunulduğu bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maalesef, İYİ Parti Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalardan, partisinin milletvekillerinin de üye olarak görev yaptığı bu komisyonlardan bihaber olduğu anlaşılmaktadır. Zira Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında TOKİ'nin hiçbir denetime tabi olmadığı hiçbir kuruma karşı hesap vermediği yönünde açıklamalarda bulunmuştur. TOKİ'nin 'kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi konumuna gelmiş olduğu', ayrıca TOKİ'den bahsederken 'yağmalama', 'talan', 'hırsızlık' gibi maksadı aşan mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır. Öte yandan siyasetle uğraşanların siyasi saiklerle kurumları, kurum yöneticilerini, bürokratları hedef alması da anlaşılır bir durum değildir, kabul edilemez. Bu itibarla, yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı, kurumu yıpratmayı hedefleyen, maksadını aşan, talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki beyanatlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Kavcıoğlu'ndan '500 TL'lik banknot' açıklaması
Kavcıoğlu'ndan '500 TL'lik banknot' açıklaması
Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Zam yeterli olmadı
Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Zam yeterli olmadı
Bakanlık 12 ildeki sosyal marketleri ihtiyaç sahibi hükümlülere yardım elini uzattı
Bakanlık 12 ildeki sosyal marketleri ihtiyaç sahibi hükümlülere yardım elini uzattı
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
2022-1 ALES sonuçları açıklandı
2022-1 ALES sonuçları açıklandı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 19 puan yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 19 puan yükseltti

Bu Habere Tepkiniz

Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı , İnşaat Emlak Daire Başkalığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personele de %52 oranında fazla çalışma ücreti ödenecek.
Vergi indirimi raporu ile engellilikten veya malulen emekli olunur mu?

Vergi indirimi raporu ile engellilikten veya malulen emekli olunur mu?

Vergi indirimi raporu ile engellilikten veya malulen emekli olunur mu?
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Soru ve cevaplarla; başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

Soru ve cevaplarla; başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlar çeşitli belgelerle ödüllendirilmektedir.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Yükseköğretim kurumlarındaki personelin keyfi olarak yer değişikliklerinin engellenmesi için rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.01.2002 tarih ve 41870492 sayıl görüş yazılarında; "15-19 Kasım 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma programına katılmadıkları belirtilen öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda" açıklamada bulunmuştur.
Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 9 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.
60 liraya Ramazan Bayramı tatili

60 liraya Ramazan Bayramı tatili

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yurt genelindeki kamp alanlarında hazırlıklar tamamlandı. İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin gecelik kişi başı en az 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilciler ise ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor.