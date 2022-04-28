2022-1 ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2022-1 ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Nisan 2022 11:05
(28 Nisan 2022)
2022-ALES/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı
17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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