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Bakan Varank, Türkiye'nin en büyük animasyon ve ses stüdyosunda gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ramazan buluşmalarındaki son durağı, Türkiye'nin en büyük animasyon ve ses stüdyosu olan ISF oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Nisan 2022 11:12
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Bakan Varank, Türkiye'nin en büyük animasyon ve ses stüdyosunda gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ramazan buluşmalarındaki son durağı, Türkiye'nin en büyük animasyon ve ses stüdyosu olan ISF oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank'ın "Animasyon, oyun ve tasarıma meraklı mısınız? Pazar akşamı (24 Nisan) Ankara'da, Türkiye'nin en çok izlenen animasyon filmine imza atan dijital ses ve görüntü stüdyolarında beraber iftar yapmak ister misiniz? Katılmak isteyenler bölüm ya da mesleklerini cevaba yazmayı unutmasın." mesajı üzerine farklı şehirlerden gençler Ankara'da buluştu.

Buluşmanın adresi, 8 yıldır yayınlanan çizgi dizi "Rafadan Tayfa"nın üretildiği ISF Studios oldu. Bakan Varank, çizgi dizinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan'ın ev sahipliğindeki ziyarette eşi Esra Varank ve gençlerle birlikte animasyon üretim süreçlerini yerinde inceledi. Varank ve beraberindekiler daha sonra iftar açtı.

Bakan Varank, iftarın ardından gençlerle sohbetinde Ankara Kalkınma Ajansı aracılığıyla ISF ile iş birliği yapacaklarını kaydederek kurulması planlanan akademide eğitim alanlara destek vereceklerini söyledi. Akademinin sektörün fabrikası gibi çalışacağını ifade eden Varank, burada verilecek yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerden mezun olan gençlerin sektöre kazandırılacağını vurguladı.

Davete katılan öğrencilerin stüdyoya stajyer olarak gelebileceği sözünü Fidan'dan aldığını aktaran Varank, stüdyonun ses sanatçılarına da açılacağını belirtti. Gençlerin bir sorusu üzerine çip tasarımının niş bir alan olduğunu anlatan Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve mili olarak tasarlanmış işlemcisi olan Çakıl'dan bahsetti.

Varank, bakanlığının ilkokuldan geleneksel girişimciye kadar her yaştaki bireye yönelik faaliyetleri bulunduğunu ifade ederek, "İlkokuldaki çocuklarımızı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile buluşturuyoruz. KOSGEB ile bir iş yeri açmak isteyen geleneksel girişimcileri destekliyoruz. Hayatın her alanına dokunan bir bakanlığız." dedi.

- "Samsak döveçli" mini konser

Gecede, Elif Buse Doğan mini bir konser vererek iftara gelen misafirlere sürpriz yaptı, ilahilerden halk müziği bestelerine kadar birçok eser seslendirdi. Doğan, Kütahya Tavşanlı'nın popüler türküsü Samsak Döveci'nin farklı versiyonlarını da beraber seslendirdi. Varank ve Doğan, türküye adını veren sarımsak döveci ile poz verdi. Konserin ardından Bakan Varank, Elif Buse Doğan'a TEKNOFEST montu hediye etti. Doğan'ın İstanbul'daki son TEKNOFEST'e kalabalık nedeniyle giremediğini belirtmesi üzerine Varank, kendisini bu sene Samsun'da yapılacak TEKNOFEST'e davet etti.

Rafadan Tayfa karakterlerinden Hayri ve Kamil'in, Varank ve katılımcılara Osmanlı şerbeti ve allı güllü macun ikram etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

- "Çok gurur verici"

Davete katılan isimlerden Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrencisi Zeynep Karahasanoğlu, animasyona çok ilgili olduğu için davete İstanbul'dan katıldığını belirterek, "İstanbul'dan geldim. Bu sektörle çok ilgiliyim o yüzden bir stüdyo görmek çok iyi bir fırsat oldu benim için. Kendi kültürümüzün bir başarısını görmek çok gurur verici." diye konuştu.

Yenikent Anadolu Lisesi Öğrencisi Eren Sami Özdemir, "Annem Twitter'da bakanı takip ederken görmüş, benim de resme ve animasyona ilgili olduğumu bildiği için bazı resimlerimi göndermiş, Anneme mesaj atılmış, ben de görünce çok sevindim." dedi.

Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurbanu Koçak, "Sayın Bakanımızı Instagram'dan takip ediyordum zaten. Gençlerle olan yakınlığını da biliyorum. Ortam çok keyifli, çok eğlendim güzeldi." diye konuştu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencisi Asyacan Ertürk, "Bölümümüzden danışman öğretmenimiz WhatsApp grubuna mesaj gönderdi. Ben de hemen katıldım. Onaylanmış Instagram'dan ben de geldim. Çok yararlı ve öğretici oldu çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Endüstri mühendisi Fatma Şahin de duygularını, "Bakanımızın gençlerle iftar buluşmalarını zaten takip ediyordum. Twitter'dan şansımı denedim. Çok heyecanlandıran bir davetti. Çok güzel bir gün oldu bizim için. Sürprizleriyle birlikte emeği geçen herkese başta davetleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ederim." sözleriyle aktardı.

- "Kalkınmada birinci sorumluluk bizde"

Varank, hiç tanımadığı gençlerle iftar buluşmaları yaparak hem gençlerin fikirlerini almayı hem de bakanlık ile ilgili düşüncelerini öğrenmeyi istediğini belirterek, "Ramazan ayının son organizasyonunda son iftar davetini de özellikle animasyon, tasarım, oyun sektörüne ilgi duyan gençlerle yaptık. Gençlerle, sektördeki arkadaşlarımızla oyunu konuştuk, animasyonu konuştuk, Türkiye'yi nasıl daha iyi noktalara getirebiliriz, onların fikirlerini dinledik." ifadelerine yer verdi.

ISF stüdyolarının Türk kültürüne de hizmet eden çok ciddi bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Varank, "Burada animasyon, diziler ve sinema filmleri üretiliyor. Aynı zamanda seslendirmeyle ilgili ses stüdyosu olarak da çok ciddi ve kaliteli işlere imza atılıyor. Son dönemde oyun sektörünün geldiği noktadan gerçekten memnunuz. Şirketlerimiz çok ciddi katma değer üretiyorlar. Yurt dışından çok ciddi yatırımcılar oyun sektörüne, firmalarımıza ciddi yatırımlar yapıyorlar. 2021 yılında dünyada oyun alanında en fazla yatırım alan şehir İstanbul oldu." bilgilerini paylaştı.

Varank, bakanlık olarak hayatın her alanına dokunan projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "2 gün önce Karaman'daydık. Divle Obruk Peyniri diye bir peynirleri var. Peyniri yapıp tuluma basıp mağaraya koyuyorlar. 4 ay bekletiyorlar. O mağaranın altyapısına da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Kalkınma Ajansı eliyle destek vermişiz. Bana yazıyorlar sosyal medyadan. 'Ya senin peynirle ne işin var?' diye. İşte onu açıklamak istiyorum. Bölgesel kalkınma da bizim gündem maddelerimizden bir tanesi." dedi.

Hayatın her alanına dokunduklarını bildiren Varank, "Göbeklitepe'nin çatısını Bakanlık olarak nano malzemeden bir membranla biz kapladık. Türkiye'yi kalkındırma mücadelesi veriyorsak birinci sorumluluk bizim bakanlığımıza düşüyor." ifadelerini kullandı.

Varank, Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği eserlerle iftar sonrası keyifli bir vakit geçirdiklerini anlatarak, "Gençlerin türküyü önemsemelerini, kendi kültürümüzün müziğiyle yetişmelerini, kendi kültürümüzün müziğinden haberdar olmalarını önemsiyoruz. Aslında ISF stüdyoları Türk kültürüne hizmet eden çok ciddi işlere imza attı. Böyle bir stüdyoda Türk halk müziğinden eserler dinlemek, bunun yanında ilahiler dinlemek farklı bir tecrübe oldu. Samsak Döveci sürprizi de gözlerinden gördüğüm kadarıyla, bütün misafirlerimizin hoşuna gitti." değerlendirmesine bulundu.

- Türk kültürüne uygun çizgi filmler

Çocukları eğlendirmek mottosuyla, "İnsana değer katmak" misyonuyla kurulan ISF Studios, ileri düzey animasyon ve prodüksiyon işleri başta olmak üzere dijital sanatların tamamında çalışmalar yürütüyor. Rafadan Tayfa, Yade Yade gibi dizi filmlerin yanı sıra Rafadan Tayfa'nın sinema versiyonlarını çıkaran animasyon stüdyosu, Türkiye'de gelişmekte olan sektörün öncülerinden biri olma hedefiyle özellikle Türk kültürüne uygun çizgi filmlerle beğeni topluyor.

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