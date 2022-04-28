Bakanlık 12 ildeki sosyal marketleri ihtiyaç sahibi hükümlülere yardım elini uzattı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, cezaevlerinden tahliye olan hükümlüler ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik çalışmalar yürüten Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, Sosyal Market Projesi'ni hayata geçirdi.

Eski hükümlüler ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere ayni ve nakdi yardım yapılması amacıyla İstanbul, Kayseri, Nevşehir, Gaziantep, Ankara, Bursa, Konya, Samsun, Aydın, Trabzon, Mersin ve Amasya'da sosyal marketler kuruldu.

Bugüne kadar çok sayıda ihtiyaç sahibi hükümlüye yardım eli uzatan bu marketler, ramazan ayında da çalışmalarını sürdürdü.

Sosyal marketler, ramazan ayında yaklaşık bin hükümlüye 100 bin 710 lira değerinde market hediye çeki, 695 gıda kolisi, çok sayıda kıyafet ve temizlik malzemesi yardımı yaptı.