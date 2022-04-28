Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden tarım üretimine destek

AYBÜ Esenboğa Külliyesi bölgesinde elverişli olan 500 dönümlük alanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekmedik bir karış toprak bırakmayalım" çağrısı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dumlupınar Mahallesi Muhtarlığı arasında yapılan protokol anlaşma kapsamında hububat ekimi gerçekleştiriliyor.

İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerinin de göz önünde bulundurulduğu proje kapsamında ekolojik tarım yapılıyor. Sanayileşmenin sonucu olarak son dönemlerdeki ekolojik değişiklikler nedeniyle ekili arazilerin azalması neticesi oluşan gıda güvenliği sorunlarına değinen proje üniversitenin topluma önder olma özelliğini de ön plana çıkarıyor.

Ekim yapılan alanı ziyaret eden AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim AYDINLI, çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Ömer TİFTİKÇİ'den bilgi aldı. Aynı zamanda çiftçilerin Kadir Gecelerini ve Ramazan Bayramlarını tebrik etti.