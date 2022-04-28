68 yaşındaki gaziye pide kuyruğunda saldırı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdullah Al, tartıştığı kişilerin saldırısına uğradı.

Abdullah Al, 24 Nisan'da pide almak için Güney Mahallesi, Tuğrul Caddesi'ndeki fırına gitti.

Burada tanımadığı bir kişi ile tartışan Abdullah Al, çıkışta 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü.

Gelen polislerle merkeze giden Abdullah Al, kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu.

Hastanedeki tedavisinin ardından evine giden Al, fenalaşarak bir kez daha hastaneye başvurdu.

Bağırsağının yırtıldığı tespit edilen Abdullah Al, ameliyata alındı

"BİRLİKTE BANA SALDIRDILAR"

Hastanede tedavisi süren Abdullah Al, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Pide almak için fırına girdim. Parayı vermek için uzadığımda biri bana 'Amca üzerime çıkacaksın' dedi ve beni iter gibi yaptı. Ben de 'Ne oluyor, biraz saygılı ol' dedim. O kişiyle ufak tefek laf dalaşı yaptık. Pideyi alıp dışarı çıktığımda, kapıda bekleyen kişilerle birlikte bana saldırdılar. Millet ayıramadı, gerisini hatırlamıyorum."

"KİM OLURSA OLSUN"

Çevredekilerin kendisinin gazi olduğunu söyleyerek saldırıyı durdurmay çalıştıklarını belirten Al, "Fakat saldırganlar 'Kim olursa olsun' diyerek saldırmaya devam etti" dedi.

Abdullah Al'ın aldığı tekmeler nedeniyle ince bağırsağının hasar gördüğü öğrenildi.

ZANLILAR SERBEST

Öte yandan gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.