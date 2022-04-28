Kavcıoğlu'ndan '500 TL'lik banknot' açıklaması

Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e çıkardı. Kavcıoğlu, sunumunda lliralaşma stratejisinin Merkez Bankası'nın politika gözden geçirme sürecinin asli unsuru olduğunu belirtti. Öte yandan Merkez Bankası 500 TL banknot iddialarını yalanladı. Kavcıoğlu, "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok. Böyle bir hazırlığımız yok" açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

Enflasyonun öngördüğümüz patika içinde düşme eğilimine gireceğini öngörüyoruz.

Bizim öngördüğümüz patika içinde mayıs ayından sonra enflasyonun aşağı inmeye başladığını görüyoruz.

Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması planlandığı gibi devam ediyor, eylül gibi taşınacağımızı düşünüyorum.

Zorunlu karşılıklar denince bunu doğru okumak lazım, ZK'de nihai hedefimiz kredilerin iktisadi faaliyetle doğru şekilde buluşması. Kredilerin dövize, farklı yerlere gitmesini arzu etmiyoruz.

Reel kur endeksi arzu ettiğimiz noktada değil.

500 TL banknot, 5 TL madeni para konusunda bir hazırlığımız yok. Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok."

TCMB, 27 Ocak'ta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu için TÜFE tahminini yüzde 23,2 olarak açıklamıştı.