ASBÜ'den yavru vatan Kıbrıs'ta anlamlı iftar

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi tarafından Kıbrıs'ta yoğun katılımlı iftar programı gerçekleştirildi.

ASBÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde gerçekleştirilen iftar organizasyonuna ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Prof. Dr. Enver Arpa, KİSAV Başkanı Hüseyin Bekmez ile çok sayıda öğrenci, akademik ve idari çalışan katıldı.

ASBÜ Kuzey Kıbrıs ailesini bir araya getiren iftar programında eski Ramazanlara tarihi bir yolculuk yapıldı. Kıbrıs'ta okuyan üniversite öğrencileri iftar programına yoğun ilgi gösterdi. Organizasyona katılmak üzere Ankara'dan KKTC'ye giden ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, üniversite olarak anlamlı bir iftar programında bir araya geldiklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi. Rektör Arıcan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.