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Tekirdağ'da tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

- Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklarını görmek için gittiği eski eşinin evinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Eklenme : 28 Nisan 2022 13:13
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Tekirdağ'da tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Erdinç O. ve Ülkü D. (35) bir süre önce boşandı. Çocuklarını görmek için eski eşinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine giden Ülkü D. ile Erdinç O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ülkü D. eski eşini bıçakla, Erdinç O. ise Ülkü D'yi silahla yaraladı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ülkü D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erdinç O. tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayda kullanılan silahın Erdinç O'ya ait ve ruhsatsız olduğu belirlendi.

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