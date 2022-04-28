Akademisyenler 1915 olaylarına ilişkin iddialar için mezarların açılmasını önerdi

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Makbule Sarıkaya, beraberindeki akademisyenlerle Ermeni çetelerince yüzlerce Türk ve Müslüman halkın yakılarak katledildiği Halil Efendi Mahallesi'ndeki Yanık Cami bölgesini ziyaret etti.

Yanık Cami hakkında Göç ve Mağdurlar Derneği Başkanı Ahmet Ballı'dan bilgi alan akademisyenler, bölgede inceleme yaptı.

Prof. Dr. Makbule Sarıkaya, AA muhabirine, her yıl gündeme gelen sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı, gerçeklerin Ardahan'daki toplu mezarlarda olduğunu söyledi.

Ancak gerçeğin bilinmesinin belge, bilgi ve bilim insanlarının bir araya gelmesi ile mümkün olacağını ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Toplu mezarlara bakıldığında orada silah görülmüyor. Bunları sadece Türk kayıtlarında değil, aynı zamanda Ermeni kayıtlarında da görüyoruz. Gerçekten dünya gerçekleri görmek istiyorsa bu da bilim insanlarıyla olacak. Aslında bu durum Türk-Ermeni ilişkilerine zarar veren bir süreç. Gerçeklerin bilinmesi, kanıtların görmezden gelinmemesiyle mümkün. Bu da ancak bilim insanlarının konuşmasıyla olacak."

Sarıkaya, Ardahan Üniversitesi Tarih Bölümü olarak bütün toplu mezarların açılıp gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü akademik katkıyı sağlayacaklarını vurguladı.

Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Suat Vural da Ermeni çeteleri tarafından Ardahan'da gerçekleştirilen Türk soykırımı sonucunda oluşmuş pek çok toplu mezar bulunduğunu belirterek, "Emperyalizmin bölgeye el atmasına kadar da bu bölgede herhangi bir problem yaşanmadı. Bu bölgeleri Kafkasya ve Orta Doğu'yu elinde tutmak için buradaki halkları figüran haline getirdi. Dolayısıyla bu milletlerin kurtuluşu emperyalist devletlerin elinde olmadı. Onları bugün de kullanmak istiyorlar." diye konuştu.

Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Arkeolog Göknil Arda da bölgede her türlü bilimsel kazıyı ve tespiti yapabilecek bilgi birikimine ve akademik donanıma sahip olduklarını anlatarak, yapılacak kazılarla gerçeklerin ortaya çıkacağını kaydetti.