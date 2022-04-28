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Nisa Mihriban'ı ölüme terk eden anne: Bıraktığımda sağlıklıydı

Pendik'te 29 Mart günü 'Nisa Mihriban' ismiyle bilinen 3 aylık bebek Ebrar Nil S.'yi terk ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru S. (20) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Ebru S, "Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı. Bıraktığımda 3 aylıktı, aşıları tamdı. Ben bebeği bırakırken yanına mama da bıraktım." dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, bebeğin şimdiye kadar görmüş olduğu tedaviye ilişkin tüm tıbbi evrakların istenmesine hükmetti.

Eklenme : 28 Nisan 2022 14:01
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Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. getirildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdur bebek Ebrar Nil S.'nin avukatı yer aldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Sanık Ebru S. önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Benim suç kastım yoktur, bilerek isteyerek mağduru bırakmadım. Medyada tarla diye geçmiş ama ben bir evin önüne bebeği bıraktım. Zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler düşüncesiyle oradan ayrıldım. Bir gün sonra bıraktığım yere gidip baktım" dedi.

"BİR GÜN YAŞAR MI BEBEK ORADA"

Hakim sanığa "Bir gün yaşar mı bebek orada" şeklinde soru sorunca sanık "Almamış olabileceklerini düşündüm, baktığımda orada yoktu. Öğle vakitlerinde sokağın kalabalık olduğu bir zamanda bebeği bıraktım" şeklinde cevap verdi.

'BEBEK KURUMA GÖTÜRÜLDÜĞÜNDE KURUMDA RAHATSIZLANMIŞ'

Gözaltına alındığı sırada polis memurlarının kendisine bilgi verdiğini kaydeden Ebru S. şöyle devam etti:

"Polis bana bebeğin 20 dakika sonra bulunduğunu, hayat fonksiyonlarının tam olduğunu söylediler. Bebek bulununca ambulans gelip almış bebeği. Ambulanstaki görevlilerden bir tanesinin de bebeği varmış, bebeği emzirmiş. Daha sonra bebek kuruma götürüldüğünde kurumda rahatsızlanmış. Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı. 1 ay kadar erken doğmuştu bebek. 16 gün hastanede yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımda kaldığı süreçte ben anne sütü verdim. İlave olarak takviye mama da aldı. Hastaneden çıktıktan sonra bir sağlık sorunu olmadı. Bıraktığımda 3 aylıktı, aşıları tamdı. Ben bebeği bırakırken yanına mama da bıraktım. Mamayla beslendiği için alışıktı"

Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasındaPendik'te Nisa Mihriban bebeğin annesi tarafından terkedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"BIRAKMAK DURUMUNDA KALDIM"

Hakim sanığa 'Neden bebeği bıraktın' deyince sanık, "Kadın sığınma evinde kalıyordum. Burada kalabileceğim süre sona ermişti. Gideceğim yer bebeği kabul etmediği için bırakmak durumunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, müvekkilinin 21 yaşında ve cahil olduğunu öne sürerek "Aile ve toplum baskısı sebebiyle kendi bakış açısıyla bebeği bırakmaya zorunlu kalmıştır" dedi. Suçta tutuklama yasağı olduğunu belirten avukat, sanığın tahliyesini talep etti.

Bakanlık avukatı, bebeğin hastanede tedavisine devam edildiğini ve sanık hakkında şikayetlerinin sürdüğünü kaydetti. Savcı sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali bulunduğundan sanık Ebru S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müzekkere yazılarak bebeğin sağlık durumunun sorulmasına karar veren mahkeme, bebeğin şimdiye kadar görmüş olduğu tedaviye ilişkin tüm tıbbi evrakların istenmesine de hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S.'nin 29 Mart 2022 tarihinde kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan ve 'Nisa Mihriban' olarak bilinen 3 aylık bebeğini Pendik'te bir binanın yanındaki araziye bıraktığı anlatılıyor.

İddianamede sanık Ebru S.'nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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