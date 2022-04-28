400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı

Düzce'de sağlık sektöründeki gelişmeler vatandaşların doktora başvuru sayılarına da yansıdı. 2022 yılının ilk 3 ayında 400 bin nüfuslu şehirde, 1 milyondan fazla hasta Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlara başvuru yaptı. Geçen yıl ise sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı pandeminin etkisine rağmen 2 milyon 400 bin olmuştu.

"2021 yılında 2 milyon 600 bin poliklinik yapıldı"

Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayıları hakkında bilgiler veren Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "2018 yılından bu yana hekim sayımızı belirli bir seviyede artırdık. Burada 140 hekimden 200'lere kadar ulaştık. Bunun neticesinde baktığımız hasta sayısı da, hekim sayısına dengeli olarak artış gösteriyor. 2021 yılında il genelinde 2 milyon 400 bin hasta muayene edildi. Bu rakamın 1 milyon 200 bini Atatürk Devlet Hastanesinde bakıldı. 1 milyon 400 binde aile hekimliklerinde bakıldı. Bunun yanı sıra oran olarak baktığımız zaman ilimizin nüfusunu 400 bin olarak düşündüğümüzde bir hasta 8.8 kere ilimizdeki sağlık tesislerini ziyaret ettiğini, tedavi ve hizmet aldığını görmekteyiz" dedi.

"4 bin hasta 30 bin ziyaretle evde sağlık hizmeti aldı"

Evde sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiler veren Dr. Yasin Yılmaz, acil sağlık ekiplerinin 41 bin vakayı hastanelere taşıdığını, evde sağlık hizmetlerinde ise 30 bin ziyaret gerçekleştirildiğini ifade etti. Düzce Sağlık Müdürü Yılmaz; "Ayrıca acil sağlık hizmetlerimizde var. Burada da 40 ile 41 bin civarında vatandaşımıza evinden ya da olay yerinden, kaza mahallinden alıp hastanelerimize nakil yapmış ekiplerimiz. Buda çok önemli bir hizmet. Yaklaşık 19 istasyon, 40'ın üzerinde ambulans ile arkadaşlarımız acil sağlık hizmetini yürütmeye çalışıyor. Bunun yanında olmazsa olmaz çok önem verdiğimiz Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren uygulanan evde sağlık hizmeti. Burada da 30 bin civarında ev ziyareti gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 bin hastaya ulaşmışız ancak evde bakım hizmeti alan hastalarımız tedavi oluyor ve zaman zaman iyileşiyorlar. İyileşen vatandaşlarımız ise evde bakım hizmetinden çıkartılıyorlar. Burada toplamda baktığımızda sağlık hizmetinin yüzde 65 gibi bir oranı Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinden alındığını görmekteyiz" dedi.

2022 Yılının ilk 3 ayında 1 milyondan fazla hastaya baktık"

Düzce'de 2022 yılında ise pandeminin etkisini azaltmasıyla birlikte sağlık kuruluşlarına ilk 3 ayda yoğun bir başvuru olduğunu belirten Dr. Yasin Yılmaz, "2021 yılında pandemi ile ilgili bir takım çalışmalarımız oldu. Bu istatistiklere onlar dahil değil. Filiyasyon hizmetleri ve aşılama hizmetleri az önce saydığımız rakamlara dahil değil. 2022 yılında pandeminin hafiflemesiyle birlikte ile vermiş olduğumuz katma değeri olan çalışmalarımızda devam ediyor. 2022 yılının ilk 3 ayında yaklaşık 1 milyon üzerinde hasta 3 aylık süreçte sağlık tesislerinden hizmet almışlar. Burada özellikle vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini ve çeşitliliğini artırma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Burada Düzceli vatandaşlarımızın bizleri kalplerine alması ile el birliğiyle hep birlikte çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Düzce'de yaklaşık 250 bin kişi acil servise müracaat etti. En çok ziyaret acil servise gerçekleştirilirken, dahiliye ve ortopedi sırasıyla takip etti.