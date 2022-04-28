Benzine 82 kuruş zam geliyor...

Hafta başı brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi olmuştu. Motorin fiyatları için çarşamba gecesi 1 TL'ye yakın indirim beklenirken dün brent petrol fiyatının yeniden yükselmesiyle akaryakıtta indirim iptal edildi. Akaryakıt fiyatları için şimdi de zam beklentisi oluştu. Ortalama 19 TL üstünde satılan benzin fiyatları için cumartesi gece yarısında itibaren zam geleceği duyuruldu. milligazete.com.tr'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzin fiyatı için 82 kuruş seviyesinde zam beklendiğini bildirdi.

Benzin fiyatlarına gelecek zamda artan brent petrol fiyatları ve dolar kurunun artışının etkisi oldu.

İstanbul'da 19,01 TL seviyelerinde benzin fiyatı son gelecek zamla beraber 20 TL sınırına yaklaşacak. bursahakimiyet'ten alınan habere göre; Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu artışlar sürücüleri zor durumda bırakırken akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar zincirleme olarak birçok sektörde de zamların gelmesinde önemli bir etken oluyor.

İstanbul'da benzin fiyatı 19,01 TL, Ankara'da benzin fiyatı 19,13 TL, İzmir'de benzin fiyatı 19,15 TL, Antalya'da benzin fiyatı 19,26 TL'den satılıyor.