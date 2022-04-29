Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 21 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda istihdam edilmek üzere öğretim üyesi kadro ilanı yayımlanmıştır.

Takipçilerimizden gelen bildirimde; ilgili üniversite tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel İletişim Tasarım Anabilim Dalında ilan edilen Profesör kadrosunda, "Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçent unvanına sahip olmak; görsel ögelerin yapay zeka yöntemleri ile işlenmesi ve infografik konularında çalışmaları olmak" şartı arandığı, söz konusu ilan şartının Görsel İletişim Tasarımıyla ilgisinin olmadığı, bu alanda doçentlik unvanının plastik sanatlar, tasarım veya iletişim alanlarından alınabildiği, Yönetim Bilişim Sistemlerinin ise bu alanla ilgisi olmayan bambaşka bir alan olduğu iddia edilmektedir .

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından belirlene doçentlik temel alanı, bilim alanı ve anahtar kelimeler incelendiğinde; her ne kadar Görsel İletişim Tasarımı ile Yönetim Bilişim Sistemlerinin "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler" temel alanı altında yer alsa da, takipçimizin bildirdiği gibi Görsel İletişim Tasarımı alanı ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanı iki farklı bilim alanıdır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün var olduğu da düşünüldüğünde, ilgili Profesör kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi yerine İİBF bünyesinden ilan edilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.