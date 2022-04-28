Bakan Karaismailoğlu: Bu yollar sayesinde yıllık 10 bin can kurtarıyoruz

Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'ndaki incelemelerinin ardından AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Partililere seslenen Karaismailoğlu, yurdun dört köşesinde vatandaşlara kıymetli hizmetler sunduklarını dile getirerek amaçlarının insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Ulaştırma projelerinin akarsu gibi geçtikleri bölgelere canlılık getirdiğini ifade eden Karaismailoğlu, Amasya Çevre Yolu Projesi'nin kente olduğu kadar bölgeye de hizmet verdiğini, zamanın yanı sıra akaryakıtta yılda 290 milyon lira tasarruf sağlandığını vurguladı.

- "Bu yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatın başına geldiği 2002 yılından bugüne kadar bölünmüş yol uzunluğunun 28 bin 600 kilometreye çıktığını söyleyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kolay bir iş değil. Bu devlet ciddiyetiyle, millet için milletinin hizmetkarı olan bir yönetimin yapacağı bir iştir. Bu 28 bin 600 kilometre... Dile kolay ama trafiğin yüzde 80'i bu yollar üzerinde hareket ediyor. Bu yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Yüzde 80 azalma demek trafik kazalarında her yıl 10 bin kişinin canını kurtarıyoruz. Bunun yanında yakıttan, zamandan tasarruf yapıyor. Bölgeye getirdiği istihdam, üretimdeki artışlar ayrı. Sırf bu yollar sayesinde yıllık 10 bin can kurtarıyoruz. Müthiş işler yapıldı yapılmaya da devam edilecek. 'Durmak yok yola devam' diyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, milletin talep ve beklentilerini yerine getirmek için çaba harcadıklarına da işarete ederek "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'ye gelen bu vizyon, dünya ölçeğindeki büyük işler dünyanın yakından takip ettiği bir Türkiye... Bu altyapıyla beraber hep birlikte büyüyecek ve dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna Savaşı ile Kovid-19 salgınının tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bütün dünyada sistemler kilitlendi, üretim bitti, sanayiler kapatıldı, fabrikalar kapatıldı ama bu salgın sürecinde bile Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük büyüyen ekonomilerinden bir tanesi haline geldi. O da Türk milletinin, vatanına milletine bağlı, milletin ve Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden olma iradesi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesi, onun bizlere verdiği vizyon sayesinde bunlar oldu. İhracat rakamlarının rekorlar kırması, büyüme rakamlarının dünya ölçeğinde rekorlar kırması hepsi bu ak kadrolarının ve bu milletine hizmet için kendini adamış kadroların çalışmasıyla oldu."

Karaismailoğlu, Türkiye'de 2023'ün planlarının tamamlandığını, artık 2053'ün planlamasının yapıldığını aktararak "Son 20 yılda yaptığımız 172 milyar dolarlık yatırım, artık bundan sonra 2053'e kadar yapacağımız 190 milyar dolarlık yatırımı bile planladık. Bizim ufkumuz da vizyonumuz da çok geniş. Yapacağımız çok iş var. Çok iş yaptık, çok daha iş yapacağız." dedi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, tarihi yerleri gezdi, burada ayakkabısını boyattırdı, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu'na, AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.