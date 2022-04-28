61 yaşındaki öğretmen, öğrencilerine tacizden tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde öğrencilerine tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Nisan 2022 17:47
İlçedeki bir ilkokulda görevli 61 yaşındaki öğretmen T.G, öğrencilere tacizde bulunduğu suçlamasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görevinden uzaklaştırılan öğretmen hakkında idari soruşturma da başlatıldığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız