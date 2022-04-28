Bakan Varank'tan muhalefete 'fatura' çağrısı

Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamada, muhalefetin iktidarı eleştirmek adına yaptığı birçok eylemin "şovdan" ibaret olduğunu belirtti.

Muhalefetin, iktidarın hizmetlerini görmezden geldiğini ifade eden Varank, "Muhalefet bir tiyatro oynuyor. Elektrik faturasını ödemediği için kendi oturduğu evinin elektriği kesiliyor. Ardından elektriği kesildiği iddiasıyla Ankara'da bir eve gidiyor. Aslında gittiği evin elektriği kesik değil. Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da ışıkları açmışlar." ifadesini kullandı.

Varank, tiyatro ve yalanlarla siyaset yapılamayacağını belirterek, elektrik faturaları üzerinden eleştirilerde bulunan muhalefete yanıt verdi. Varank, "Muhalefet faturalardan yana bu kadar dertliyse onlara çağrıda buluyorum. İstanbul'da 400 binden fazla abonenin suyu kesik. Bunların suyunu kesmeyin, paralarını almayın. Aynı şekilde Adana'da, İzmir'de suyu kesilenlerden paralarını almayın." çağrısında bulundu.

- "İBB'deki terör örgütü üyesi, kirli ittifaklarının sonucu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir kişinin terör ile ilgili gözaltına alınmasına da değinen Varank, şahsın Kandil'de PKK'lılarla kalaşnikof ile çekişmiş fotoğrafları olduğunu ve bunun seçim zamanı yapılan kirli ittifakların sonucu olduğunu belirtti.

Varank, demokrasi namına belediyelerde seçim kazandıklarını iddia eden kişilerin kirli ittifaklara girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nasıl terör örgütü mensuplarıyla iş birliği yapıp seçimlerde beraber hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Nasıl terörden yana duran partilerle beraber iş tuttuklarını biz gayet iyi biliyoruz. İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar aslında o iş birliğinin diyeti mesabesinde."