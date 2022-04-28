Halk Eğitimi Merkezi Müdürü kardeşini vuran şüpheli tutuklandı

Olay, 26 Nisan Salı günü Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Merkezden çıkan Abdulvahit Uygar, iddiaya göre alacak-verecek meselesi sebebi ile aralarında tartışma yaşadığı kardeşi M.Z.U. ile karşı karşıya geldi. Bu esnada şüpheli M.Z.U. yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi Uygar'a ateş açtı. Abdulvahit Uygar, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, şüpheli kardeşi ise kayıplara karıştı.

"Kaçarken dikkat çekmemek için araca otostopçu almış"

Polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler şüphelinin, 34 KV 6235 plakalı otomobille TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olduğunu tespit etti. Bolu sınırlarına girdiği belirlenen araç, burada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından durduruldu. Kendisine yardım eden arkadaşı Ş.E. ve bunların yanı sıra araçta bulunan 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Araca alınan 5 kişinin dikkat çekmemek amacı ile olduğu öğrenilirken, şüpheli M.Z.U. ile kaçmasına yardım ettiği tespit edilen Ş.E. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

"Kardeşinin ölümüne sebep oldu, 'Pişmanım' dedi"

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli M.Z.U. ve Ş.E. adliyeye sevk edildi. Kardeşini öldüren M.Z.U. burada gazetecilerin 'Pişman mısınız' sorularına 'pişmanım' cevabını verdi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan cinayet şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüpheliye yardım eden Ş.E. ise savcılıktaki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.