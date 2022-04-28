Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Nisan 2022 20:15
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Kavaklı Çobandağı bölgesinde icra edilen operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist bir M-16 ve bir kalaşnikof silahla ölü ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız