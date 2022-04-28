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Fuat Oktay: İBB PKK'nın dağ kadrosundan eleman getiriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Oktay, muhalefet partilerinin kurduğu 6'lı masayı eleştirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan eleman getirerek çalıştırdığı söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Nisan 2022 21:06
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Fuat Oktay: İBB PKK'nın dağ kadrosundan eleman getiriyor

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Valiliğin şehit yakınları ve gazilere verdiği iftar yemeğine katıldı. Kent merkezinde özel bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Vali Davut Gül'ün yanı sıra bürokratlar, kurum amirleri ve milletvekilleri katıldı. İftar yemeğine şehit yakınları gazilerde yoğun ilgi gösterdi.

"Gaziantep'i anlatmaya ne dil ne kalem yeter"

İftar yemeğine katılan şehit aileleri ile gazileri selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan ayı boyunca her hafta başka bir ilde iftar sevincine ortak olduğunu söyledi. Bugünde milli mücadelenin önemli simgelerinden olan istiklal şehri Gaziantep'e geldiğini aktaran Oktay, "Gaziantep her yönüyle destan, bağı bostanı gülistan, insanı candan bir kenttir. Evliya çelebi seyahatnamesinde Gaziantep için 'Şehr-i Ayıntabı Cihan' diyor. Yani dünyanın göz bebeği ifadesini kullanıyor. Bu kenti anlatmaya ne dil ne kalem yeter. Gaziantep'i ne kadar anlatırsak anlatalım, ne kadar yaşarsak yaşayalım yine de yetmez. Gaziantep'e doyamayız. Burası şanı büyük Antep savunmasının destanlaştığı yer. Gaziantep savunmasında yer alan tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

"81 ilin tamamında yatırımlar durmadan yükseliyor"

Toprakları bin yıl boyunca kanlarıyla yoğurarak yurt kılan ecdadın emanetine sıkıca sarıldıklarını vurgulayan Oktay, "Ülkenin dört bir yanında mega eserler olan; köprüleri, barajları, hastaneleri birer birer hizmete açıyoruz. 81 ilin tamamında yatırımlar durmadan yükseliyor. 100 yıl önce şanlı bir direniş yazan Gaziantep, şimdi de üretimiyle sanayisiyle tarih yazmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan toplam yatırım bedeli 15 milyar lirayı bulan 300 fabrikayı açmıştı. Gaziantep sanayi hızla büyüyor. Gaziantep'e söz verdiğimiz 6 millet bahçemizden 4'ünü kazandırdık. Eski stad yerine yapılan bahçenin yapımı da sürüyor. TOKİ eliyle Gaziantep'in içinde adeta yeni şehirler kuruldu. 5 binden fazla konutun yapımı da devam ediyor. En çok beklenen proje olan Gaziray'da önümüzdeki aylarda hizmete açılacak. 200 bin dekardan fazla alanı sulamaya açtık. Bu sayıyı yeni projelerle 300 bin dekara çıkaracağız. Gaziantep şehir hastanesinin inşaatı da devam ediyor. Bunu da en kısa zamanda şehrimize kazandıracağız" diye ekledi.

"İBB PKK'nın dağ kadrosundan elaman getiriyor"

Türkiye'yi tüm illeri ve ilçeleriyle geliştirmenin mücadelesini verdiklerini sözlerine ekleyen Oktay, "Şehitlerimizin bıraktığı emanet için mücadele ediyoruz. Muhalefetse bir yalan perdesiyle tüm icraatlarımızın üstünü örtmek için beyhude bir çaba içerisinde. Muhalefetin tamamı ise 3'ü 5'i 6'sı başka bir senaryo ile başka bir tiyatroyu gündem sahnesine koyuyor. Bu senaryoyu da artık gizli ortaklarından mı sipariş ediyorlar, yoksa yuvarlak masada mı kuruyorlar bilmiyoruz. Ancak milletimizin oyuna gelmez. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde elektriği kesik olduğu söylenen bir evi ziyaret etmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nın gittiği evin elektriğinin kesilmediğini açıkladı. İstanbul büyükşehir Belediyesi ise terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan eleman getirip belediyede işe sokuyor. Gaziantep'te çağrı yapıyorum. Artık sahtelikten kurtulup gerçekliği kabul edin. Anadolu insanını hafife almayın. Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırılar seçimde karşı karşıya kalacaklar hezimetten dolayıdır. Cumhurbaşkanımızın adını kimse ağzına dolayamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bağımsız yargının verdiği hükümlere içeriden ve dışardan herkes saygı duymalıdır. Milletimizin kandırılmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. 20 yıldır nasıl milletimizle yürek yüreğe yürüdüysek geleceğe de sizlerle birlik ve dayanışma içerisinde yürüyeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iftar yemeğinin ardından şehit aileleri ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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