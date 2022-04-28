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Bakan Karaismailoğlu: 2035'in, 2053'ün stratejilerini belirliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başkaları, pamuk ipliğine bağlı, ilkesiz ittifaklar kurup, ülkenin hayrına olan yatırımları baltalarken, biz 2035'in, 2053'ün stratejilerini belirliyoruz. Türkiye'nin geleceğini tasarlıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Nisan 2022 21:49
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Bakan Karaismailoğlu: 2035'in, 2053'ün stratejilerini belirliyoruz

Merzifon'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığının ardından MHP İl Başkanlığını da ziyaret eden Karaismailoğlu, Amasya Valiliği tarafından bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Amasya'nın başta sanayi, ticaret, tarım ve turizmin en önde gelen şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, iç ve dış mihrakların beraber tezgahladığı her türlü yıpratma çabasına rağmen hız kesmeden büyüdüğünü ve yoluna devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları dile getirdi:

"Bizler, ortak bir dava için toplandık. Bu öyle bir dava ki, bizi bölmek, ekonomik hizaya çekmek için ellerinden geleni yapanları boşa çıkartmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Artık, güçlü devletimiz ve milletine verdiği sözü yerine getirmek için var gücüyle çalışan kadrolar var. Türkiye, 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve iktidara olan güven sayesinde büyüyor. Ülkemiz, küresel problemlere gözünü yummayarak, bölgesel ve küresel barış ve dünyada adil bir yönetim sağlamak için gerekli adımları atarak gelişiyor. Başkaları, pamuk ipliğine bağlı, ilkesiz ittifaklar kurup, ülkenin hayrına olan yatırımları baltalarken, biz 2035'in, 2053'ün stratejilerini belirliyoruz. Türkiye'nin geleceğini tasarlıyoruz. Kamu yatırımlarını özel sektörün dinamizmiyle harmanlayarak, dünyanın gıptayla izlediği projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük."

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdüklerini söyledi.

Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 647 kilometreye çıkardıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Elli kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 651 kilometreye yükselttik. 29 Ekim 2018 tarihinde dev kapasitesiyle hizmete geçen İstanbul Havalimanı ile ülkemizi uluslararası havacılıkta bir aktarma merkezi yaptık. Küresel havacılıkta zirveye taşıdık. 2021 yılının başında TÜRKSAT 5A'yı yörüngesine fırlatarak hizmete almışken yine aynı yıl bitmeden TÜRKSAT 5B'yi de yörüngesine fırlattık. Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısını 5'e çıkardık. Dünyanın en önemli ulaşım projeleri Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu gibi ülkemizin yalnızca ticari ve sosyal yaşamına değil, dünya çapındaki itibarına da katkı sunacak dev projeleri milletimizin hizmetine verdik."

- "Demir yolu ağımız 13 bin 22 kilometreden 28 bin 590 kilometreye çıkacak"

Türkiye'yi Orta Koridor'da lider, dünyada ise en büyük lojistik güce dönüştürmek için adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2035 ve 2053 yılına kadar olan yatırımlarını planladıklarını ve hedeflerini belirlediklerini vurguladı.

Beşer yıllık planlamalarla demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacaklarını bildiren Karaismailoğlu, "2053 yılına kadar, otoyol uzunluğumuz 8 bin 325 kilometreye yükselecek. Demir yolu ağımız 13 bin 22 kilometreden 28 bin 590 kilometreye çıkacak. Bu yatırımlar ile sektörün milli gelirimize katkısı 2053'e kadar 1 trilyon doları geçerek yatırım bedelinin 5 katından fazlasını ülkemize kazandıracak. Üretime katkısı ise 2 trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 katı olacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Amasya Çevre Yolu ve Amasya'da yaptıkları yatırımlar hakkında da bilgi vererek, bugüne kadar Amasya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 346 milyon liranın üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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