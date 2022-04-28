Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrikte 2000'li yılların başında 30 bin megavat elektrik kurulu gücümüz vardı, bugün artık 100 bin megavatı geçtik. Dünyada bu kadar güce sahip 14 ülkeden, Avrupa'da 6 ülkeden biriyiz." dedi.

Dönmez, Çankırı Valiliğinin çarşamba pazarı alanında düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Çankırı'da vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Doğal gaz yatırımlarından bahseden Dönmez, önceden 5 büyük ilde doğal gaz varken bugün her tarafa doğal gaz götürdüklerini vurguladı.

Dönmez, "Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli'nde doğal gaz varken bugün Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile 'batıda ne varsa doğuya da o hizmeti götüreceğiz' anlayışıyla Edirne'den Kars'a, Çankırı'dan Konya'ya her tarafa doğal gazı getirdik. Çankırı da 2008 yılında, konforlu yaşamın değişmez bir parçası olan doğal gaz ile tanıştı." diye konuştu.

Elektrik yatırımları hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Elektrikte 2000'li yılların başında 30 bin megavat elektrik kurulu gücümüz vardı, bugün artık 100 bin megavatı geçtik. Dünyada bu kadar güce sahip 14 ülkeden, Avrupa'da 6 ülkeden biriyiz. Eskilerimiz hatırlar, günde birkaç saat elektrik kesiliyordu. Şimdi arıza nedenleri ve olağanüstü nedenler hariç kesinti yok. O zaman program dahilinde kesinti yapılıyordu. Çünkü kurulu gücümüz yetmiyordu."

- "Elektrikte de sessiz bir devrim yaptık"

Yatırımların her geçen gün arttığını aktaran Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Elektrikte de sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Büyük çoğunluğunu da kendi milli bütçemizden, hazine kaynaklarımızdan karşılamadan yaptık. Yüzde 80-90'ı özel sektör kaynaklı. O kaynakları da size hastane, okul, yol yapmak için ayırmış olduk. Şimdi yap işlet modelini muhalefetin bir kısmı eleştiriyor. O modelle yapılmamış olsaydı, biz bütün kaynaklarımızı bu işe ayırmış olsaydık o zaman ya hastane ya okul ya sıramız eksik olacaktı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız vizyoner ve ileri görüşlü. Devletin tek kurşunu harcamadan, bir yerde çayın taşıyla çayın kuşunu vurmuş oldu."

Çankırı'da enerji alanında 19 yılda 1 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Dönmez, geçtiğimiz yıl 278 milyon liralık yatırım yapıldığını, yatırımların aynı şekilde süreceğini aktardı.

Enerji alanındaki diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hiç güneş santrali yoktu şimdi 8 bin megavatın üzerinde güneş santralimiz var. Hiç rüzgar enerjisine dair santral yoktu, 10 bin megavatı aşan santralimiz var. Biyogazı hiç bilmiyorduk, biyogazdan elektrik üretmesini bilmiyorduk, 2 bin megavatı aşkın biyogazımız var. Yani çöp, hayvansal ve tarımsal atıklardan bugün Türkiye elektrik üretiyor. Neredeyse 2 milyon nüfuslu bir kentine elektriğini Türkiye'deki atıktan, biyogazdan elektrik üreten tesislerden elde ediyoruz. İnşallah bunların sayısı artacak. Yeter ki siz desteğinizi bizden esirgemeyin."

İftar programına, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile vatandaşlar katıldı.