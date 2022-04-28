Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık

İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
Doktordan hastane içinde doktor eşine şiddet
Doktordan hastane içinde doktor eşine şiddet
E-Devlet'te yeni hizmet: Sürücü sertifikası sorgulama
E-Devlet'te yeni hizmet: Sürücü sertifikası sorgulama
Çarpışan iki otomobil çaya düştü: Hemşire öldü, anne ve babası aranıyor
Çarpışan iki otomobil çaya düştü: Hemşire öldü, anne ve babası aranıyor
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 256 yeni vaka, 15 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 256 yeni vaka, 15 vefat
Kira fiyatları uçtu! En hızlı artışın görüldüğü il
Kira fiyatları uçtu! En hızlı artışın görüldüğü il
MB Başkanından '500 TL'lik banknot' iddialarına yalanlama
MB Başkanından '500 TL'lik banknot' iddialarına yalanlama
Ceza ve infaz kurumlarında bayramda açık görüş yapılacak
Ceza ve infaz kurumlarında bayramda açık görüş yapılacak
BDDK'dan ticari kredilere fren
BDDK'dan ticari kredilere fren
Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Avukatlarımız davalarını açıyor
Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Avukatlarımız davalarını açıyor
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı
400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı
Bu meslek lisesinin öğrencileri, Almanya ve Portekiz'de staj yapacak
Bu meslek lisesinin öğrencileri, Almanya ve Portekiz'de staj yapacak
Hekim odasındaki saldırıya 'konut dokunulmazlığından' ceza
Hekim odasındaki saldırıya 'konut dokunulmazlığından' ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Devlet Bahçeli: Seçim takvimini cebimde taşıyorum
Devlet Bahçeli: Seçim takvimini cebimde taşıyorum
'Kılıçdaroğlu bayramlaşmayı tercih etmeli, barışmak tek çıkış yolu'
'Kılıçdaroğlu bayramlaşmayı tercih etmeli, barışmak tek çıkış yolu'
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
2022-1 ALES sonuçları açıklandı
2022-1 ALES sonuçları açıklandı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 19 puan yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 19 puan yükseltti
Kılıçdaroğlu elektrik faturası borcunu ödedi
Kılıçdaroğlu elektrik faturası borcunu ödedi
Altın düşüşte, gram fiyatı 896 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın düşüşte, gram fiyatı 896 lira seviyesinden işlem görüyor
Eğitim müfettişleri tayin hakkı bekliyor
Eğitim müfettişleri tayin hakkı bekliyor
EKPSS'de kura ile yerleştirme için başvuru alınacak
EKPSS'de kura ile yerleştirme için başvuru alınacak
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na odaklandı
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na odaklandı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
3 bin 250 Bekçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı
3 bin 250 Bekçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı
4 Kamu kurumu 95 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 95 personel almak için ilana çıktı
Uçak ve trende maske takmak şart mı değil mi?
Uçak ve trende maske takmak şart mı değil mi?
Bayram'da havalar nasıl olacak? - Haritalı
Bayram'da havalar nasıl olacak? - Haritalı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrikte sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Bu dile kolay. Büyük çoğunluğunu da kendi milli bütçemiz, Hazine kaynaklarımızdan karşılamadan yaptık. Yüzde 80-90'ı özel sektör kaynaklı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Nisan 2022 22:09
Yazdır
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrikte 2000'li yılların başında 30 bin megavat elektrik kurulu gücümüz vardı, bugün artık 100 bin megavatı geçtik. Dünyada bu kadar güce sahip 14 ülkeden, Avrupa'da 6 ülkeden biriyiz." dedi.

Dönmez, Çankırı Valiliğinin çarşamba pazarı alanında düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Çankırı'da vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Doğal gaz yatırımlarından bahseden Dönmez, önceden 5 büyük ilde doğal gaz varken bugün her tarafa doğal gaz götürdüklerini vurguladı.

Dönmez, "Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli'nde doğal gaz varken bugün Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile 'batıda ne varsa doğuya da o hizmeti götüreceğiz' anlayışıyla Edirne'den Kars'a, Çankırı'dan Konya'ya her tarafa doğal gazı getirdik. Çankırı da 2008 yılında, konforlu yaşamın değişmez bir parçası olan doğal gaz ile tanıştı." diye konuştu.

Elektrik yatırımları hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Elektrikte 2000'li yılların başında 30 bin megavat elektrik kurulu gücümüz vardı, bugün artık 100 bin megavatı geçtik. Dünyada bu kadar güce sahip 14 ülkeden, Avrupa'da 6 ülkeden biriyiz. Eskilerimiz hatırlar, günde birkaç saat elektrik kesiliyordu. Şimdi arıza nedenleri ve olağanüstü nedenler hariç kesinti yok. O zaman program dahilinde kesinti yapılıyordu. Çünkü kurulu gücümüz yetmiyordu."

- "Elektrikte de sessiz bir devrim yaptık"

Yatırımların her geçen gün arttığını aktaran Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Elektrikte de sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Büyük çoğunluğunu da kendi milli bütçemizden, hazine kaynaklarımızdan karşılamadan yaptık. Yüzde 80-90'ı özel sektör kaynaklı. O kaynakları da size hastane, okul, yol yapmak için ayırmış olduk. Şimdi yap işlet modelini muhalefetin bir kısmı eleştiriyor. O modelle yapılmamış olsaydı, biz bütün kaynaklarımızı bu işe ayırmış olsaydık o zaman ya hastane ya okul ya sıramız eksik olacaktı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız vizyoner ve ileri görüşlü. Devletin tek kurşunu harcamadan, bir yerde çayın taşıyla çayın kuşunu vurmuş oldu."

Çankırı'da enerji alanında 19 yılda 1 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Dönmez, geçtiğimiz yıl 278 milyon liralık yatırım yapıldığını, yatırımların aynı şekilde süreceğini aktardı.

Enerji alanındaki diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hiç güneş santrali yoktu şimdi 8 bin megavatın üzerinde güneş santralimiz var. Hiç rüzgar enerjisine dair santral yoktu, 10 bin megavatı aşan santralimiz var. Biyogazı hiç bilmiyorduk, biyogazdan elektrik üretmesini bilmiyorduk, 2 bin megavatı aşkın biyogazımız var. Yani çöp, hayvansal ve tarımsal atıklardan bugün Türkiye elektrik üretiyor. Neredeyse 2 milyon nüfuslu bir kentine elektriğini Türkiye'deki atıktan, biyogazdan elektrik üreten tesislerden elde ediyoruz. İnşallah bunların sayısı artacak. Yeter ki siz desteğinizi bizden esirgemeyin."

İftar programına, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile vatandaşlar katıldı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Kira fiyatları uçtu! En hızlı artışın görüldüğü il
Kira fiyatları uçtu! En hızlı artışın görüldüğü il
MB Başkanından '500 TL'lik banknot' iddialarına yalanlama
MB Başkanından '500 TL'lik banknot' iddialarına yalanlama
BDDK'den 6 tasarruf finansman şirketine intibak onayı
BDDK'den 6 tasarruf finansman şirketine intibak onayı
BDDK'dan ticari kredilere fren
BDDK'dan ticari kredilere fren
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
Merkez Bankası rezervleri 108,9 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 108,9 milyar dolar oldu

Bu Habere Tepkiniz

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosunda Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliği almak şartı arandı.
Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Birçok üniversite halihazırda ilgili bölümde görev yapmakta olan adayın "çalışma alanını" ilan özel şartı olarak yazmaya devam etmektedir.
Araç satmanın en hızlı ve güvenli yolu burada!

Araç satmanın en hızlı ve güvenli yolu burada!

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı , İnşaat Emlak Daire Başkalığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personele de %52 oranında fazla çalışma ücreti ödenecek.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Vergi indirimi raporu ile engellilikten veya malulen emekli olunur mu?

Vergi indirimi raporu ile engellilikten veya malulen emekli olunur mu?

Vergi indirimi raporu ile engellilikten veya malulen emekli olunur mu?
Soru ve cevaplarla; başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

Soru ve cevaplarla; başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlar çeşitli belgelerle ödüllendirilmektedir.
Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Yükseköğretim kurumlarındaki personelin keyfi olarak yer değişikliklerinin engellenmesi için rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!
Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 9 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.
60 liraya Ramazan Bayramı tatili

60 liraya Ramazan Bayramı tatili

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yurt genelindeki kamp alanlarında hazırlıklar tamamlandı. İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin gecelik kişi başı en az 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilciler ise ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor.