Minik öğrenciler büyüklere masal anlattı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ilkokul öğrencileri 'Miniklerin Sesinden Anadolu Masalları' projesi kapsamında büyüklere masal anlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Nisan 2022 22:25
Yaşar Çelik İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Emine Nergiz
ve Murat Koçak danışmanlığında gösteri hazırladı.
Çocukların masal kültürünü unutmaması ve masalların daha çok insana ulaşması
amacıyla başlatılan proje kapsamında öğrenciler küçük piyesler yaptı.
Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Muhammed Talha Sezer, Ceylin
Karadoğan ve Ayşe Ravza Acar, "Tuz kadar sevmek", "Nardaniye
hanım" ve "Mercan kız" masallarını katılımcıların beğenisine
sundu.
Etkinliğe, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkan Vekili Nusret Soysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kani Parlak, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız