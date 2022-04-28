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Akşener'den, Ali Babacan açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kendi parti ismi ve logosuyla seçime girmesiyle ilgili, "Devlet yardımını alabilmek içinde logonuzla seçime girmek durumundasınız, yüzde 3 civarında oy aldığınızda size devlet yardım yapıyor. Bu çerçeve içerisinde kendisiyle görüşmedim. Nedir ne değildir bu manada bilmiyorum ama bu seçim yasasına dair yapılmış bir açıklama diye düşünüyorum. Sonra yaptığı açıklamalarda da Millet İttifak'ının dışına çıkan bir durumu yok. Parlamenter sistem artı cumhurbaşkanı adaylığı konusunda herhangi bir farklılık yok" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Nisan 2022 23:09
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Akşener'den, Ali Babacan açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, kent merkezindeki bir otelde Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) 26. Akdeniz Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Akşener, mevcut yönetim sistemini eleştirerek, "Bu sistemin değiştirilmesi gerekir. Eğer şeffaflığın gelmesini, hesap verilebilirliğin yeniden olmasını istiyorsak, liyakatin olmasını, yandaşlığın bitmesini istiyorsak, işbirliği içinde rekabetin olduğu, denetlemen ve eşit şartlarda yolda kuralları değiştirmeyen bir mekanizma olmasını istiyorsak değiştirmemiz gereken tek şey bu sistemdir. İster 2022'nin Kasım'ında, ister 2023 Haziran'da olsun bir yıl sonra çok önemli bir karar vereceksiniz. Ben bu değişikliğin olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Partimiz açısından olumlu"

İlk esnaf gezisine Antalya'dan başladığını hatırlatan Akşener, "İlk gezimi Antalya'da yapmıştım. Bugün yine Antalya'dan başladım ve diğer gezimle arsında bu kentte müthiş bir değişiklik var. Bu değişim partimiz açısından olumlu Antalya acısından feci. Tarım gerilemiş, hayvancılıkla meşgul olanlarda geriye gidiş var. Turizmde de yaptım oldu, düzeneği içinde Antalya'nın misli misli misli büyümesi gerekirken zorlanan bir kent gördüm. İnsanların zorlandığı bir Antalya gördüm. Antalya'da bu kadar yoksulun olduğunu ilk kez görüyorum. Esnafların dükkanında olmamın nedeni Türkiye'yi tanımamadır. Demokrasiyle yönetilen bir Türkiye'de buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

"Babacan'ın açıklamalarına cevap"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın neden kendi logo ve ismiyle seçime girme kararı aldığının sorulması üzerine Akşener, "İki kanun var birincisi 2017'de referandumla beraber ortaya çıkan bir seçim sistemi yani kabul edilen partili cumhurbaşkanlığı sisteminden bir kanun var. Orada ittifaklar var. İttifakın içinde partiler var, ister kendi logosuyla giriyor, ister bir başka partinin listesinden giriyor. Onu somutlaştırayım. Saadet Partisi'nin hem logosuyla girdi hem de CHP listesinde. DP bizim listemizden girdi, logosuyla girmedi. Biz görünürde orada 3 parti logosuyla o bizim Millet İttifak'ının sistemi içinde 24 Haziran'da seçime gittik MHP ve Cumhur İttifakı ise AK Parti ayrı ayrı girdi. BBP de AK Parti'nin listesinden girdi. Burada şöyle bir durum vardı, seçim sonrasında örnek vereyim nasıl olduğunu. Artık oyla birbirine eklendi örneğin bizim partimiz ve SP ev CHP'nin oylarının eklenmesiyle 4 ekstra milletvekili kazandık. Buna karşılık SP ve bizim oylarımızın yetmeyip CHP'nin biraz daha farklı oy aldığı yerlerde birleştirilen bu oy miktarları 21 milletvekilini CHP'ye ekstra kattı. Yani 21 artı 4, 25 vekil meclise fazladan getirdi. Bu değiştirilmeden önceki seçim kanunuyla ilgili pratik. Bu arada yeni bir yasa geçti, kimsenin kimseye oyunun faydası yok. Ya tek listeden gireceksiniz, partiler birbirinin listesinden girecek, yada ayrı ayrı girecek. Ayrı ayrı girdiği zaman Millet o İttifakı'nın içinde de olsa veya Cumhur İttifak'ının içinde de olsa oylarınız kendi sayılacak. Dolayısıyla kasımda seçime gidilirse eski seçim kanunuyla gidilecek, onun için bu pilav çok su kaldırır. Buna karşılık haziranda seçime gidilirse yeni geçen seçim kanunu geçer. Sayın Babacan'ının sonraki açıklamalarına baktığımız zaman partisinin kendi logosuyla seçime girmesi demek, bir de bu arada yüzde 3'e indi. Yüzde 3 oranında oy aldığınız zaman devlet yardımı gelecek. Devlet yardımını alabilmek içinde logonuzla seçime girmek durumundasınız, yüzde 3 civarında oy aldığınızda size devlet yardım yapıyor. Bu çerçeve içerisinde kendisiyle görüşmedim. Nedir ne değildir bu manada bilmiyorum ama bu seçim yasasına dair yapılmış bir açıklama diye düşünüyorum. Sonra yaptığı açıklamalarda da Millet İttifak'ının dışına çıkan bir durumu yok. Parlamenter sistem artı cumhurbaşkanı adaylığı konusunda herhangi bir farklılık yok. Bildiğim budur, bunu anlattım" açıklamalarında bulundu.

Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda işadamı katıldı.

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