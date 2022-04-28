Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Nisan 2022 23:28
Kentte akşam başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.
Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız