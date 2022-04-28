EGM'den 'uyuşturucuya başlama yaşı' açıklaması

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından, Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşı tartışmalarına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının düştüğü şeklindeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Sınırlı sayıdaki kişilerin küçük veya büyük yaşlarda uyuşturucuya başladığını ifade etmesi genele yaygınlaştırılımaz. Dolayısıyla 'Türkiye'de uyuşturucu kullanımına başlanma yaşı 5, 8, 9 veya 12'ye düştü' şeklindeki söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Uyuşturucuya başlama yaşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortalama ve ortanca yaş değerleri üzerinde üzerinden hesaplanmaktadır. 2021 yılı NARKOLOG verilerine göre ülkemizde uyuşturucuya başlama yaşı ortalaması 21,2'dir. Ortanca yaş ise 20 dir. 2020 yılında başlama yaşı ortalaması 20,9'dur. Ülkemizde 2018 yılında yapılan Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı anketine göre uyuşturucuya başlama yaş ortalaması ise 19,5'tir" denildi.

'MADDE BAĞLANTILI ÖLÜMLERDE YÜZDE 66,6'LIK DÜŞÜŞ KAYDEDİLMİŞTİR'

Türkiye'de maddeye bağlı ölümlerde 2017 yılından 2020 yılına kadar yüzde 66,6'lık düşüş yaşandığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2021 Birleşmiş Milletler Dünya Uyuşturucu Raporu verilerine göre; 2019 yılında ülkemizde ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 634 kilogramdır. Bu rakamla Türkiye, dünya genelinde 1'inci değil 28'inci sırada görülmektedir. Birinci sırada 433 ton 36 kilogramlık kokain yakalamasıyla Kolombiya bulunmaktadır. Aynı yılın eroin yakalamalarında ise ülkemiz, 20 ton 165 kilogram ile dünya birincisidir. Ülkemizde 2017 yılında uyuşturucu doz aşımı nedeniyle ölüm sayısı 941'dir. Bu rakam 2018 yılında yüzde 30,2'lik düşüşle 657'ye, 2019 yılında yüzde 47,9'luk düşüşle 342'ye, 2020 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 8,2'lik azalmayla 314'e gerilemiştir. Ülkemizde madde bağlantılı ölümlerin en yüksek görüldüğü 2017 yılından 2020 yılına kadar yüzde 66,6'lık bir düşüş kaydedilmiştir. 'Bir ölüm dahi kabul edilemez' görüşüyle yapılan uyuşturucu mücadelesinde, tüm dünyada uyuşturucuya bağlı ölümlerde artış yaşanırken ülkemizde düşüş ivmesi yakalanmasının nispeten olumlu olduğu değerlendirilmektedir. Uyuşturucu madde kullanım oranı tüm dünyada alan araştırmaları ile ölçülür. Ülkemizde de bu yönde 2011 ve 2018 yıllarında iki anket çalışması yapılmıştır. GPS (General Population Survey) adı verilen ve 15-64 yaş arası nüfusta yapılan bu çalışmalarda, hayatında bir defa dahi olsa uyuşturucu madde kullandığını beyan edenlerin oranı 2011 yılında yüzde 2,7, 2018 yılında ise yüzde 3,1 olarak hesaplanmıştır."