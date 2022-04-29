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Oktay: Milli silahları geliştirmeseydik, bugün rahat olamazdık

Gaziantep'te gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin yerli ve milli silahları geliştirmesinden dolayı bugün rahat olduğunu ifade ederek, "O SİHA'ları uçaklarımızı, helikopterlerimizi kendimiz geliştirmeseydik, bugün burada bu kadar rahat olamayabilirdik. Çünkü etrafımız ateş çemberi" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 01:18
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Oktay: Milli silahları geliştirmeseydik, bugün rahat olamazdık

Gaziantep'te gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin yerli ve milli silahları geliştirmesinden dolayı bugün rahat olduğunu ifade ederek, "O SİHA'ları uçaklarımızı, helikopterlerimizi kendimiz geliştirmeseydik, bugün burada bu kadar rahat olamayabilirdik. Çünkü etrafımız ateş çemberi" dedi.

Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarına düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teravih namazını Ali Nacar Cami'de kıldı. Cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Oktay, vatandaşlarla ve esnafla oturarak çay eşliğinde sohbet etti. Keyifli anların yaşandığı sohbet sırasında Oktay'a, yöresel lezzetler ikram edildi.

Sohbetin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağına geçen Oktay, gençlerle muhabbet etti. Gençlerle ülke gündemi üzerine uzun süre sohbet eden Oktay, gençlerle birlikte türkü söyledi.

"Özgüveni olan ayakta duran bir gençlik var"

Gençlerle uzun süre sohbet eden Oktay, konuşmasında gençlerin ülkenin geleceği olduğunu söyledi. Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Oktay, "18 yaşında oy verme yani seçme aynı zamanda seçilme selayetini size getirmekle size olan güvenimizi Cumhurbaşkanımız bir fiil çok net bir şekilde bunun arkasında durarak bunu hayata geçirdi. Dolayısıyla "bugünümüz ve geleceğimizsiniz" derken bugün 18 yaşında siz meclise girecek ve Türkiye'nin kurumlarında her hangi birisinde en üst derecede kendini yetiştirmeniz şartıyla görev alabilecek arkadaşlarsınız. Birde bunun ötesi var. Bugün karşımızda öyle bir gençlik var ki hamdolsun 'Eğer bir şey varsa onu biz yaparız. Yoksa onu da biz yaparız. Hiç kimse beceremezmişse onu da biz yaparız' diyen özgüveni olan ayakta duran bir gençlik var" ifadelerini kullandı.

"Silahları geliştirmeseydik, bu kadar rahat olamayabilirdik"

Savunma sanayinin yanında bilişim ve geleceğin dünyasını gençlerle oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Oktay, "Şöyle bir TEKNOFEST'i hatırlayın. Biz orada başka bir şey konuşuyoruz sizinle birlikte. Bilişimi, sanal dünyayı, geleceğin dünyasını konuşuyoruz. Sadece savunma sanayi boyutunda değil. Eğer biz burada bu kadar bir arada barış ve birlik beraberlik içerisindeysek bu barışın hakim olmasında terörün üstesinden gelmemizden kaynaklanıyor. İşte o terörün üstesinden nasıl geldik. Eğer ki biz terörle mücadelede içeride ve dışarıda ihtiyacımız olan o silahları kendimiz geliştirmeseydik, o SİHA'ları uçaklarımızı, helikopterlerimizi kendimiz geliştirmeseydik, bugün burada bu kadar rahat olamayabilirdik. Çünkü etrafımız ateş çemberi. Bunu en iyi Gaziantepliler bilir. Benim vatandaşımın, milletimin güvenliğiyse konu, hiçbir kimseden hiçbir icazet almaz Türkiye. Sınırın içerisinde veya dışındadır, neyse gereğini yapar dedik, yaptık mı? Hamdolsun" diye ekledi.

Gençlerle olan sohbetinde Türkiye'nin otomobili TOGG'a da değinen Oktay, TOGG'un bu yılın son çeyreğinde ortaya çıkacağını söyledi. TOGG'un üretilmesine hız kesmeden devam edildiğini aktaran Oktay, "Yıl sonu itibarıyla bizim başkalarından aldığımız araçların şimdi daha ötesini kendimiz üretiyoruz, kendi aracımız. TOOG'muz geliyor. Kısmet olursa bu yılın son çeyreğinde o da artık ortaya çıkmış olacak. Her şeyi ile hazır olacak. Fabrikası şu anda hemen hemen tamamlandı ve yıl sonu itibarıyla da artık ürünlerimiz de hazır. Montaj hattından üretmeye başlayacağız inşallah. Elektrikli araçlar bunlar, sıradan araçlardan bahsetmiyoruz. Elektronik bir bilişim cihazından bahsediyoruz. Yani aracınızı aldığınızda 6 ay sonrasında güncelleme geldiğinde yeni bir özelliğiniz oluyor" diye konuştu.

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