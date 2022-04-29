MEB şube müdürlerinin haklı talebi

MEB'de görevli şube müdürlerinin her yıl yapılmakta olan ve bazı dönemlerde siyasi gerekçelerle ertelenen hizmet bölgesine ve isteğe bağlı yer değiştirme takvimi yakında yayımlanacaktır.

Geçmişte yayımlanan duyurularda;

- Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 31/05/2021 tarihi esas alınacaktır.

- İsteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 30/06/2021 tarihi esas alınacaktır.

açıklamaları yer almıştır.

Fakat atamalar bu tarihlerden sonra gerçekleştirilmektedir. Bu durum şube müdürlerinin yer değiştirmeleri için bir yıllık süre kayıplarına neden olmaktadır.

Süre hesap tarihinden sonra yapılan atamaların yarattığı bu sorun geçmiş yıllarda eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmelerinde de yaşanmakta iken son yıllarda çözülmüştür.

Öğretmenlerin yer değiştirmelerinde ise süre hesabında 30 Eylül baz alınmakta ve atamalar 30 Eylül'den önce tamamlanmaktadır. Bu nedenle sorun yaşanmamaktadır.

MEB'in şube müdürlerinin hizmet bölgesine ve isteğe bağlı yer değiştirmelerinde hizmet bölgesi süresi hesabında 30 Eylül tarihinin baz alınması sorunu çözecektir. Şube müdürlerinin zorunlu olarak bir yıl çalışmalarına yol açan sorunun çözülmesi hukuken mümkün olup bakanlığın bu noktada çalışma yapması gerekmektedir.

Maksut BALMUK

Öğretmen

