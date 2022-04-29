Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak
İstanbul ve Ankara Polisi İşçi bayramına yönelik 12/12 çalışacak
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Nisan 2022 01:40
İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, 01 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili olarak İstanbul ve Ankara personelinin valilik onayıyla 12/12 çalışma sistemine dönmesini istedi.
Bu süre zarfında büro personeline haftalık izin kullandırılmayacak.
12/12 sistemli çalışma 30 Nisan 2022 tarihinde saat 20.00'da başlayacak ve 2 Mayıs 2022 tarihi sabah 08.00'e kadar devam edecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız